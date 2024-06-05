Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
В Минобороны обесценили поставки западного вооружения на Украину
Генерал Алаудинов назвал бесполезными попытки ВСУ переломить ситуацию на передовой
Поставки западного вооружения не помогут ВСУ переломить ход спецоперации, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал Апты Алаудинов.
По словам командира спецназа «Ахмат», украинские войска не в состоянии переломить ход истории и событий на передовой, чтобы они не делали в настоящий момент.
«Российские Вооруженные силы перемелют силы противника в любом случае», – приводит слова генерала ТАСС.
Алаудинов подчеркнул, что текущий год завершится победой России в конфликте на Украине, потому что для этого есть «достаточно серьезный ресурс», сказал он.
Как сообщалось ранее, поставки новых снарядов не решат проблему артиллерийских орудий ВСУ.