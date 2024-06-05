  • Новость часаВ Кремле заявили о потере нейтралитета Швейцарии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом
    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    ВС России уничтожили склады вооружения группировки ВСУ «Хортица»
    Песков анонсировал встречу Путина с журналистами из недружественных стран
    Израиль заявил о готовности к «решительным действиям» против «Хезболлы»
    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину
    ВСМ «Юг» из Москвы в Адлер решили проложить через пять городов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    18 комментариев
    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня

    Дмитрий Дробницкий: Санкции США против МУС – явление американоцентричного расизма

    Дмитрий Дробницкий: Санкции США против МУС – явление американоцентричного расизма
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прокуроры МУС ордером на арест Биньямина Нетаньяху хотели угодить администрации Джо Байдена. Разногласия между Тель-Авивом и Вашингтоном, как известно, существуют еще со времен президенства Барака Обамы. Однако гаагские обвинители перестарались, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС.

    «Соединенные Штаты никогда не подчинялись решениям МУС и всегда довольно жестко реагировали на любые попытки суда в Гааге привлечь к ответственности американских граждан. В особенности это касается военнослужащих и сотрудников спецслужб», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Однако, как подметил собеседник, законопроект, который поддержала Палата представителей, отличается от существующих документов тем, что в нем прописан пункт о «союзниках США». «Это довольно расплывчатая формулировка. Не упоминается ни НАТО, ни группа стран, а говорится просто о «союзниках», – уточнил он.

    Политолог считает законопроект ответом Вашингтона на попытку прокуроров получить ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Он напомнил, что решение суда в Гааге вызвало гневную реакцию у представителей Белого дома и оппозиции в лице республиканцев.

    «Общее мнение в США сводилось к тому, что МУС может выдавать санкции на арест африканских лидеров, президента России, но МУС непозволительно преследовать «белого человека», «настоящих властителей мира». Подобная реакция стала явлением во всей красе американоцентричного расизма», – детализировал спикер.

    При этом в случае с ордером на арест Нетаньяху МУС старался угодить администрации Байдена, добавил Дробницкий. «Всем известно о большой взаимной нелюбви израильского премьера и администрации президента США. Разлад между Тель-Авивом и Вашингтоном произошел еще при Бараке Обаме. Видно, гаагские прокуроры пытались подсобить американским властям, но перестарались. Теперь им предлагается исправить эту ошибку. Если же они будут настаивать, то США, где действует экстерриториальное правосудие, могут принять дополнительные меры», – пояснил он.  

    «С другой стороны, МУС – это такой орган, на котором негде, что называется, ставить пробу. Однако противодействие его решению стало довольно показательным», – продолжил американист. По его словам, не имеет значение, будет ли окончательно принят законопроект о санкциях против МУС, власти мирового большинства уже делают выводы.

    Так, например, арабский мир «дрейфует» в сторону от «порядка, построенного на правилах». «Король Иордании, наследный принц Саудовской Аравии, президент ОАЭ, он же эмир Абу-Даби в очередной раз могли убедиться в проводимой Белым домом политике, которая контрпродуктивна. Именно поэтому они сближаются с Москвой и Пекином», – напомнил Дробницкий.

    «Всему миру должно стать окончательно понятно, как устроен либеральный мировой порядок, построенный на правилах. Его суть в том, что правилам должны следовать «низшие расы», а для «хозяев мира» их не существует. Последние, когда происходят внутренние ссоры – как, например, между Байденом и Нетаньяху – решают вопросы особыми способами. А МУС и другим организациям лезть в это дело не следует, иначе их ждут последствия», – заключил политолог.

    Ранее в Палате представителей Конгресса США проголосовали за имущественные и визовые санкции против Международного уголовного суда (МУС). Соответствующий законопроект получил поддержку 247 парламентариев, против выступили 155. Однако перспективы инициативы до сих пор вызывают сомнения, поскольку в администрации Штатов уже заявили об отсутствии намерений поддерживать предлагаемые ограничения.

    В документе, вынесенном на обсуждение в Конгресс, указывается, что санкции планируется вводить в отношении любых лиц, которые принимают участие в попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных государствах.

    Идея введения ограничений в отношении МУС со стороны Вашингтона впервые была озвучена в мае группой сенаторов-республиканцев. Издание The Times of Israel сообщало, что парламентарии направили международной инстанции письмо, в котором предупредили главного прокурора суда Карима Хана о возможностях ответа в случае преследования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Подобные действия нелегитимны и не имеют правовой основы. В случае осуществления данных намерений мы будем вынуждены ввести суровые санкции против вас и вашего учреждения», – отмечалось в документе. Подчеркивалось, что МУС пытается наказать Тель-Авив «за принятие законных мер в сфере самообороны».

    Решение Палаты представителей вызвало негативную реакцию в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что происходящее стало результатом действия «права по-американски», которое отличается «декадентским артхаусом, переходящим в либеральный постмодерн биполярности».

    Напомним, причиной для введения санкций США в отношении МУС стало требование прокурора суда Карим Хана выдать ордер на арест Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие последствия ждут премьер-министра-Израиля.

    2 июня 2024, 16:40 • Новости дня
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Замглавы Минфина США Адейемо: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада намерены препятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса, они хотят «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

    Назначение «экономиста» Андрея Белоусова на пост министра обороны России указывает на то, что экономика страны сфокусирована «на производство военного оборудования», заявил Адейемо в статье для Financial Times, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало следствием действий США и их союзников по усилению контроля за санкциями и экспортом для причинения ущерба российскому ВПК.

    США и Европа планируют «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», ограничивая возможности России по импорту компонентов для боеприпасов, ракет и бронетехники.

    Вашингтон хочет, чтобы «чувствительные товары двойного назначения», включая станки и микроэлектронику, не попадали в Россию.

    Это может снизить прибыль предприятий, имевших давние отношения с Россией, но «амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти».

    «Набравшаяся смелости Россия обойдется нашим компаниям, а также американской и мировой экономике дороже, нежели принятие мер [против РФ] сегодня», – сказал замминистра.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина, если тот «не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения».

    Коментарии (96)
    2 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Владимира Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

    Зеленский «больше не легитимен», жители Украины недовольны тем, «как идут боевые действия», этот политик оказался в беде, сказал Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Также профессор отметил, что не знает, кто может быть потенциальным кандидатом на его замену внутри политического истеблишмента в Киеве.

    В широких слоях населения мало энтузиазма по поводу конфликта, поскольку молодых людей и пожилых мужчин ловят и отправляют в ВСУ.

    У России, по мнению эксперта, есть преимущество в военной ситуации, и оно растет с каждой неделей. Он отметил, что его не удивит, если летом или осенью 2024 года ВСУ развалятся.

    Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон все еще считает Зеленского легитимным.

    Коментарии (44)
    2 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    @ EUTERS/Erin Scott

    Tекст: Олег Исайченко

    У специальной военной операции на Украине есть четкие цели и задачи, которые были поставлены президентом. И Россия должна их выполнить. Так сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал сообщения о желании Джо Байдена заморозить конфликт на Украине перед президентскими выборами в США.

    «Я полагаю, что слова о заморозке конфликта в преддверии выборов президента США направлены на американскую аудиторию. Причем само заявление сделано, судя по всему, не столько на основе положения дел на фронте, сколько на почве идей ответственных за избирательную кампанию Байдена», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Если в этих сообщениях и есть доля истины, то она минимальна. Более того, не знаю, кто там что решил заморозить или отморозить, но у специальной военной операции есть совершенно конкретные задачи, поставленные президентом России. Это демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности нашей страны. Никто эти цели не отменял», – заключил парламентарий.

    Ранее журнал  The American Conservative сообщил, что Байден хочет «сохранить все как есть до следующих выборов». Якобы в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США Украина станет его проблемой, а если победит Байден – Вашингтон подумает о возможности мирного урегулирования, пишет издание.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

    Коментарии (32)
    3 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ

    Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул

    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американская таможенно-пограничная служба изъяла его паспорт, когда военный аналитик собирался вылететь в Стамбул, через который планировал прибыть в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.

    Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта, отмечает RT.

    В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».

    Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношения между нашими странами».

    Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».

    Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.

    Коментарии (14)
    2 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден не желает быть ответственным за развязывание третьей мировой войны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Байден не стремится к конфликту с Россией, добавил Кирби, передает ТАСС.

    Ранее в мае 45-й президент США и конкурент Байдена на предстоящих выборах главы американского государства Дональд Трамп заявлял, что украинский конфликт является следствием действий «глупых людей» у власти в США.

    По его оценке, Соединенные Штаты могут оказаться в условиях третьей мировой из-за этих людей.

    Коментарии (53)
    4 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

    Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    @ Diego Herrera Carcedo /Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы к ВСУ перейти в контрнаступление являются ярким примером пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика. Так политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал публикацию американского журнала Foreign Policy о необходимости срочного контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника, цель материала – поддержать градус милитаризма.

    «В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

    Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог. 

    «По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.  

    При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной. 

    Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко. 

    Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

    Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

    При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

    Коментарии (19)
    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Коментарии (13)
    2 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бизнесмен и 45-й американский президент Дональд Трамп заявил о наличии у него плана по урегулированию украинского конфликта в случае переизбрания главой американского государства.

    Трамп в интервью Fox News заявил, что у него есть «конкретный план, как с этим покончить», передает ТАСС.

    Он пояснил, что его детали раскрыть не сможет, но подчеркнул, что «положит этому конец».

    Ранее издание The American Conservative указывало, что действующий президент США и конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов главы государства.

    Коментарии (20)
    4 июня 2024, 06:06 • Новости дня
    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом

    Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом

    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.


    Коментарии (14)
    4 июня 2024, 13:58 • Новости дня
    США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

    США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

    США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
    @ Ian Dudley/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобального удара ВВС США.

    Отмечается, что ракета не несла боевого заряда и пуск был частью плановых учений, передает ТАСС.

    Ранее США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет, чтобы «продемонстрировать готовность ядерных сил США».

    Коментарии (8)
    3 июня 2024, 11:52 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам

    МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России

    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может ответить асимметрично на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным объектам, включая систему предупреждения о ракетном нападении. Рябков осудил позицию США, которую он назвал «максимально безответственной», за попустительство действиям Киева.

    «Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС

    Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.

    Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.

    Коментарии (52)
    5 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По словам Йеллен, эта идея «пользуется значительной поддержкой», ее планируется «доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7». Сейчас обсуждается «возможность предоставления Украине кредита» от G7, передает ТАСС.

    Йеллен сказала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Она заявила, что «Euroclear зарабатывает проценты на этих активах», а проценты якобы «не принадлежат России». По ее словам, «прибыль составит от 3 до 5 млрд долларов в год и будет накапливаться до тех пор», пока активы «остаются замороженными».

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление Киеву кредита и «увязку погашения этого кредита с объемом будущих доходов».

    Подчеркивается, что действия ЕС «ни в коем случае не предполагают, например, конфискацию российских активов».

    Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает, что главы минфинов стран ЕС по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Это должно помочь Киеву быстро получить кредит в размере около 50 млрд долларов. Уточняется, что размер кредита еще не согласован, указанная сумма была ранее названа Йеллен как возможный вариант.

    Один из чиновников высокого ранга заявил, что не ждет от видеоконференции «конкретного результата», это будет «проверка температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае незаконного использования российских активов Западом Москва даст аналогичный ответ.

    Коментарии (24)
    5 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину

    Политолог Рар: Отказ США отправлять инструкторов на Украину вызовет раскол среди европейцев

    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину
    @ Zsolt Czegledi/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    В Белом доме опасаются, что отправка западных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией. Вашингтон не собирается вступать в прямой конфликт с Москвой и вряд ли даст сделать это европейским союзникам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Белый дом исключил отправку американских инструкторов на Украину.

    «Полагаю, что отказ США отправлять своих инструкторов на Украину может привести к расколу среди союзников Вашингтона. Одни будут настаивать на том, что необходимо действовать и без американцев. Другие же будут говорить обратное. Мол, если не удается спрятаться за спиной Штатов, то и не стоит лезть в драку», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В отличие от европейцев, американцы, видимо, правильно оценивают риски возможной эскалации конфликта на Украине. В Белом доме хорошо понимают, что гибель солдат западных стран может поднять вопрос о применении пятой статьи Устава НАТО. Государствам ЕС нечем будет ответить Москве, поэтому они понадеются на помощь Штатов. Это означает, что Вашингтону придется наносить удары по России, что неминуемо приведет к ответной атаке по США», – отмечает собеседник.

    «Американцы не собираются напрямую воевать с ядерной державой. Кроме того, Вашингтон вряд ли позволит своим европейским союзникам затащить Штаты в третью мировую войну. Для ЕС наступает тяжелый час. Страны континента должны понять, что в случае начала войны между Западом и Россией они, а не США, будут нести основную тяжесть конфликта», – резюмировал Рар.

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не отправят своих солдат или инструкторов на Украину. Однако чиновник высказал мнение, что поставки оружия Штатов позволили изменить в лучшую сторону ситуацию на фронте для ВСУ. Более того, в Вашингтоне надеются, что в перспективе офис Зеленского может начать новое наступление.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Согласно данным издания, заявление по этому поводу ожидается во время празднования 80-летия высадки в Нормандии, которое пройдет 6 и 7 июня.

    Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Кроме того, в середине мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова отправить на Украину своих военных инструкторов, которые работали там до начала конфликта, в рамках коалиции под руководством Франции.

    Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл также говорил о том, что страна может отправить своих военных на запад Украины для выполнения тыловых задач. По его словам, это позволит разгрузить ВСУ и поможет им сосредоточиться на боевых действиях на передовой.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что разрешение на использование поставленного оружия против территории России, данное ВСУ западными государствами, а также отправка иностранных инструкторов на Украину сигнализируют об очередном витке эскалации.

    Коментарии (12)
    4 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков: США для России являются враждебной страной
    Песков: США для России являются враждебной страной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты для России являются сейчас враждебной страной, как и Россия для Штатов, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, на экс-сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд, «тем более во вражескую страну», передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что США и Россия являются вражескими странами.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада.

    Коментарии (21)
    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

    Коментарии (19)
    Главное
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новую Lada Iskra
    Учившиеся вместе в СССР министры из Африки встретились на ПМЭФ спустя 30 лет
    Осужден бросивший гранату спящим сослуживцам в казарму сержант
    Бывший военный летчик задержан за сотрудничество с СБУ
    Эштон-Чирилло объявлена в России в розыск
    Немецкий бизнесмен пробовал укрыться в посольстве ФРГ в Москве

    Банк России стоит перед сложным выбором по ставке

    На этой неделе ЦБ РФ придется принять непростое решение. Либо оставить ставку высокой, либо повысить ее еще сильнее. Причем повышение может быть как мягким, так и жестким. Ни о каком снижении ставки пока речи быть не может. Что пошло не по плану? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО упрощает пути к границам России

    НАТО продолжает готовиться к войне с Россией. В альянсе планируют создать сеть из нескольких логистических маршрутов на территории Европы, которые позволят объединению в кратчайшие сроки осуществлять переброску войск с запада на восток. К уже существующему коридору Нидерланды – ФРГ – Польша добавятся пути на севере и юге Европы. О каких странах идет речь и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом

    Продвижение российских войск на Харьковском направлении – в частности у Волчанска – выглядит замороженным. Но на самом деле на целом ряде участков фронта происходят не столь заметные, но важные в целом для российского наступления события. О чем идет речь и как ВСУ прямо сейчас пытаются его остановить? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............