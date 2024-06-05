Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
ВС России уничтожили склады вооружения группировки ВСУ «Хортица»
ВС России уничтожили склады вооружения оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица»
Российские военные в последние сутки поразили склады хранения безэкипажных катеров и скопления живой силы украинской армии, сообщило Минобороны.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады вооружения и военной техники оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица», а также боевиков «Иностранного легиона», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражены место хранения безэкипажных катеров и скопления живой силы и военной техники украинской армии.
Средства противовоздушной обороны за этот период уничтожили 55 украинских беспилотников, сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», две французские управляемые авиабомбы Hammer, а также две ракеты американского ЗРК Patriot.
С начала СВО уничтожено 610 самолетов, 274 вертолета, 25 177 дронов, 527 ЗРК, 16 264 танка и других бронемашин, 1330 машин РСЗО, 10 124 орудия полевой артиллерии и минометов.