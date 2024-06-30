ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области. Уничтожены до 285 военных, танк, пять автомобилей, гаубицы М109 Paladin и М777, орудия Д-20 и МТ-12 «Рапира», БМ-21 «Град», а также склад боеприпасов.

Как указали в пресс-службе, войска группировки «Запад» заняли выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Потери ВСУ составили до 515 человек, две ББМ и четыре автомобиля. Уничтожены САУ AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и 2А65 «Мста-Б», БМ-21 «Град», два склада боеприпасов, станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки «Юг» освободили Спорное, улучшили положение на фронте и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Потери ВСУ составили до 450 человек, два танка, три ББМ и четыре автомобиля. Уничтожены гаубицы М198 и Д-20, орудия L-119, склад боеприпасов, станции РЭБ «Анклав-Н».

В сообщении говорится, что войска группировки «Центр» освободили Новоалександровку, улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Потери ВСУ составили до 370 человек, восемь автомобилей, гаубицы М777 и 2А65 «Мста-Б», орудия Д-30 и МТ-12 «Рапира», РЛС AN/TPQ-36.

В ведомстве пояснили, что подразделения группировки «Восток» заняли выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Потери ВСУ составили до 130 человек, две ББМ, семь автомобилей, гаубицы FH-70 и М198, орудия Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов и склад ВСУ.

В Минобороны заявили, что войска группировки «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в Днепропетровской и Херсонской областях. Потери ВСУ составили до 105 человек, восемь автомобилей, гаубицы М777 и Д-30, орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Анклав-AD» и три склада боеприпасов.

В пресс-службе добавили, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили железнодорожный эшелон с вооружением ВСУ, скопления живой силы и техники в 127 районах. Сбиты 72 БПЛА, две ракеты «Нептун-МД», три MALD и девять HIMARS, указали в Минобороны.

С начала спецоперации уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 968 БПЛА, 535 ЗРК, 16 463 танка и ББМ, 1361 БМ РСЗО, 11 129 орудий и минометов, 23 136 единиц спецтехники, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения Южной группировки ВС России улучшили положение по переднему краю и уничтожили пять полевых складов боеприпасов ВСУ.