Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.4 комментария
В Киеве заявили о запуске в серийное производство собственных дальнобойных ударных БПЛА
Генеральный директор акционерного общества «Укроборонпром» Герман Сметанин утверждает, что Украина запустила собственное серийное производство дронов с дальностью поражения более 1 тыс. километров.
По его словам, запущены в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны, способные поразить стратегические объекты на расстоянии более 1 тыс. километров,передает РИА «Новости».
Сметанин добавил, что ОПК Украины стал более нелинейным и инновационным. В качестве примера, он отметил, что Украина уже развернула массовое производство FPV-дронов, а также усовершенствовала БТР-4Е.
Ранее Сметанин рассказал, что «Укроборонпром» начал серийный выпуск дронов-камикадзе типа Shahed 136.