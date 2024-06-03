Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме

Путин подчеркнул важность благополучия детей в России

Уполномоченный поблагодарила президента России за особое внимание к семьям, а также поддержку многодетных. «От всего сердца хочу Вас поблагодарить за Год семьи, за указ по поддержке многодетных. На наших глазах сейчас происходит возрождение большой многопоколенческой семьи в России. На это нацелены усилия всех: и государственных органов, и общества, и наш институт по правам ребенка, конечно, работает в фокусе семьи, потому что понимаем, что самое главное, что может быть у ребенка, – это семья», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте аппарата омбудсмена.

Президент России отметил рост числа обращений, поступающих в адрес уполномоченного. По словам Львова-Беловой, увеличение составило 21%. «Люди все больше обращаются к нам за помощью. Выросло количество обращений граждан на 21% – 14 587 обращений за прошлый год. Мы понимаем, что это узнаваемость, доверие, для нас это высокая ответственность. Но хочу, единственное, здесь отметить, что 3,5 тыс. обращений поступило – адресная гуманитарная помощь – из наших новых регионов. Надеемся, что это связано с доверием», – подчеркнула она.

Детский правозащитник обозначила и ряд предложений, которые нашли поддержку президента России. Одно из них – уточнение статуса многодетных семей. «Ко мне обратилась мама многодетная, у которой старший ребенок с инвалидностью, и он учится на дистанционной форме обучения. Сейчас по Указу получается, что до 23 лет у старшего ребенка сохраняется статус [инвалида], если он учится на очном обучении. Для молодых ребят с инвалидностью не всегда доступно очное обучение. Было бы справедливо расширить нам возраст этих детей до 23 лет без учета именно очной формы, то есть чтобы на любых формах образования эта семья могла до 23 лет с таким ребенком статус сохранить», – сказала Львова-Белова.

Кроме того, Путин поддержал идею уполномоченного об утверждении знака качества «Семьям рады» для кафе, ресторанов, гостиниц и других мест, где бывают туристы. «Сейчас активно развивается внутренний туризм, и наши большие семьи тоже, конечно, хотят путешествовать. Но мы понимаем, что сервисы гостеприимства не всегда готовы к тому, что приедет семья с большим количеством детей. Поэтому мы предлагаем Вам утвердить Знак качества «Семьям рады» в сфере услуг, который, с одной стороны, позволит нам видеть карту, куда семья может поехать, где ей будут рады, с другой стороны, развивать и стимулировать нашу инфраструктуру гостеприимства на большие семьи», – отметила детский омбудсмен.

В фокусе внимания правозащитного института остаются семьи, где есть риск помещения ребенка в детское учреждение. При поддержке президента России в 14 пилотных регионах реализуется проект по профилактике социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет. «1411 малышей переданы в семьи за девять месяцев, в основном в родные семьи, небольшая часть ушли в замещающие. На 18% снизилось количество детей, одномоментно находящихся в учреждениях. Сейчас у нас 4,5 тыс. семей на сопровождении в этих регионах», – рассказала уполномоченный.

По подсчетам аппарата детского омбудсмена, в учреждениях находится более 58 тыс. детей. При этом стоимость содержания одного ребенка в учреждении составляет от 1,2 до 3,5 млн рублей в год. «Дальше за этим ребенком идут социальные гарантии: квартиры, бесплатное обучение, соцвыплаты и так далее, при этом еще ребенок остается сиротой, остается без близких людей. Иногда семье достаточно совсем чуть помочь. Наша задача – сделать все, чтобы поддержать семью. И я Вас прошу расширить эту программу до всероссийской и увеличить возраст детей до 18 лет – там, где есть риск угрозы попадания в учреждение ребенка», – отметила Львова-Белова.

Также Путин поддержал предложение уполномоченного о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики. Задача – дать комплексную оценку деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, социальных и образовательных учреждений, чтобы усовершенствовать их работу. По итогам планируется подготовить специальный доклад с анализом ситуации и предложениями по изменениям.

Часть обсуждаемых вопросов касалась поддержки семей с детьми из новых регионов страны. Ранее президент России поддержал инициативу по выплатам детям, получившим увечья в результате атак Украины. «Мы сейчас на связи с Министерством труда и социальной защиты, с Фондом социального страхования, 206 детей у нас получили уже выплаты, 111 – основная часть – это Донецкая народная республика. А остальные, мы понимаем, это наши новые регионы и приграничные – дети перемещались по стране и, соответственно, выплаты получали на местах. Есть небольшой вопрос, который связан с детьми, которые получали медицинскую помощь в передвижных госпиталях, когда не было на руках у них никаких медицинских документов. Мы работаем над совершенствованием механизма», – подчеркнула уполномоченный.

Продолжается работа по воссоединению детей с их близкими в период специальной военной операции. При содействии детского омбудсмена 70 детей воссоединились с родственниками на Украине и шесть детей вернулись в Россию с Украины.

Отдельное внимание уполномоченный уделила поддержке детей с инвалидностью и подростков. Основная тема на текущий год – сопровождаемое трудоустройство подростков. «Сформировали вместе с платформами, где ищут вакансии, базу вакансий для подростков. Разработали стандарт ответственного трудоустройства со всеми позициями вместе с прокуратурой, там это в регионах сейчас отрабатываем. То есть берем наших крупных работодателей, у которых подростки проходят практику», – рассказала Львова-Белова. Также, по словам омбудсмена, адресно отрабатываются обращения семей участников СВО.