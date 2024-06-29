В Севастополе трое ранены при ракетной атаке

МИД Германии призвал журналистов уехать из России

Tекст: Валерия Городецкая

Журналисты должны самостоятельно проверить, возможно ли их дальнейшее присутствие в России, в том числе понять, не стоит ли рассмотреть выезд, заявил Фишер на брифинге, отвечая на вопрос о зеркальных мерах, которые принимаются в отношении журналистов немецких медиа в России, передает «Московский комсомолец».

Он также подчеркнул, что Берлин не рекомендует гражданам страны, включая журналистов, посещать Россию.

Ранее австрийской журналистке предписали покинуть территорию России в ответ на решение Австрии не продлевать пребывание российской журналистки.