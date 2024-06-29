Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.6 комментариев
В Севастополе трое ранены при ракетной атаке
Развожаев: В Севастополе трое ранены при ракетной атаке
Три человека получили осколочные ранения легкой степени тяжести в результате ракетной атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он указал, что все пострадавшие госпитализированы.
Ранее в Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели.