В Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что система ПВО отлично сработала, над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены две воздушные цели. Никто не пострадал.

По словам очевидцев, в небе над городом были слышны звуки взрывов. Осколки от сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

Губернатор поблагодарил военных за слаженную работу и профессионализм.

Ранее в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий.

