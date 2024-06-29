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В Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) Севастополя успешно отразила атаку, уничтожив две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он указал, что система ПВО отлично сработала, над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены две воздушные цели. Никто не пострадал.
По словам очевидцев, в небе над городом были слышны звуки взрывов. Осколки от сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.
Губернатор поблагодарил военных за слаженную работу и профессионализм.
Ранее в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий.