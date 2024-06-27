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Российские военные уничтожили 12 пунктов управления БПЛА на западном направлении
Российские войска уничтожили 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«В районе населенных пунктов Владимировка, Преображенное, Площанка, Торское и Кременная расчетами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены семь разведывательных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Лелека», «Фурия» и «Валькирия»... Также уничтожены 12 пунктов управления БПЛА», – заявил Бигма, передает ТАСС.
Также российские военные уничтожили две боевые машины РСЗО «Град» и пять минометных расчетов ВСУ.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев.
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».