Реакцию Запада на удар по Севастополю назвали безнравственной

Рябков: Реакция Запада на удар по Севастополю показывает отсутствие нравственных основ

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, нет ничего удивительного в том, что представитель Еврокомиссии говорит, что нечего комментировать по поводу тяжелейшего теракта, совершенного Украиной при поддержке западных спонсоров и покровителей, передает ТАСС.

Рябков добавил, что для Запада исходящее из Москвы заведомо не заслуживает доверия. Это говорит о том, что Запад лишен нравственных основ и вообще понятия человеческой морали и чувств.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает «не достойной доверия» информацию Москвы о жертвах атаки по Севастополю с применением ракет ATACMS производства США.