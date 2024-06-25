Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Реакцию Запада на удар по Севастополю назвали безнравственной
Рябков: Реакция Запада на удар по Севастополю показывает отсутствие нравственных основ
Реакция стран Запада на ракетную атаку на Севастополь говорит об отсутствии у них нравственных основ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, нет ничего удивительного в том, что представитель Еврокомиссии говорит, что нечего комментировать по поводу тяжелейшего теракта, совершенного Украиной при поддержке западных спонсоров и покровителей, передает ТАСС.
Рябков добавил, что для Запада исходящее из Москвы заведомо не заслуживает доверия. Это говорит о том, что Запад лишен нравственных основ и вообще понятия человеческой морали и чувств.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает «не достойной доверия» информацию Москвы о жертвах атаки по Севастополю с применением ракет ATACMS производства США.