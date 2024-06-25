Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Условия Запада для диалога по безопасности с Россией назвали неприемлемыми
Рябков назвал неприемлемыми условия Запада для диалога по безопасности с Россией
Условия, выдвигаемые западными странами для обсуждения с Россией вопросов безопасности, являются неприемлемыми, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения».
Необходимо думать о будущем и о том, каким образом вести к минимуму риски прямого столкновения ядерных держав, профессиональный разговор по этому вопросу должен быть продолжен, подчеркнул Рябков, передает ТАСС.
«К сожалению, по официальной линии наши оппоненты выдвигают заведомо неприемлемые условия для проведения такого диалога», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.