Условия Запада для диалога по безопасности с Россией назвали неприемлемыми

Рябков назвал неприемлемыми условия Запада для диалога по безопасности с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Необходимо думать о будущем и о том, каким образом вести к минимуму риски прямого столкновения ядерных держав, профессиональный разговор по этому вопросу должен быть продолжен, подчеркнул Рябков, передает ТАСС.

«К сожалению, по официальной линии наши оппоненты выдвигают заведомо неприемлемые условия для проведения такого диалога», – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.