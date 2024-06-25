Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Украинец поехал по навигатору и привез танк на позиции ВС России
Водитель буксировочного тягача с танком ВСУ, следуя указаниям навигатора, попал вместо украинских на позиции российских военных.
Об этом украинские блогеры пишут в социальных сетях, сообщает «Московский комсомолец».
По их данным, водитель ВСУ направлялся к передовой линии в зоне боевых действий, чтобы доставить танк Т-64БМ в войска. Однако путеводитель привел его прямо к российским военным. В итоге водитель был взят в плен, а танк и тягач были уничтожены.