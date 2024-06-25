На выставке «Россия» обсудили региональную идентичность на примере Сахалинской области

На выставке «Россия» обсудили продвижение региональной идентичности на примере Сахалинской области

«Все это создает колоссальное пространство для работы и для увлеченных профессионалов, и, в первую очередь, для самих территорий», – сказала она.

Кислицына также рассказала о проектах ЭИСИ, нацеленных на продвижение повестки субъектов страны. Среди них – и шестилетний регулярный мониторинг управленческих практик, и дискуссии в рамках «Клуба губернаторов» на крупных федеральных площадках. И реализуемый при поддержке ИРИ проект «Россия: импульсы развития», участники которого рассказывают зрителям об органичном сочетании стабильности и развития в регионах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Автор проекта «VK Места» и самого масштабного в России блог-тура «ТопБЛОГ» Ирина Саютина погрузила участников дискуссии в туристический контекст Сахалинской области. Спикер рассказала об успешно реализованных в регионе инициативах, среди которых, к примеру, проект по развитию серфинга в Северо-Курильске. Он был реализован при поддержке федеральной программы «Больше, чем путешествие», региональной власти и городской администрации.

«В основе всего лежат истории, которые мы создаем, оценив в первую очередь потенциалы территорий, природные и этнографические особенности, интересные проекты людей. Например, в Северо-Курильске мы попробовали локальное блюдо – чебуреки с осьминогами, видео с рецептом их приготовления имело успех в социальных сетях и привлекло немало туристов», – сказала она.



В продолжение разговора о специфике региона руководитель туристического информационного центра Сахалинской области Лариса Остапенко сообщила о ключевых направлениях работы региона по развитию туристической привлекательности.

«Сахалинская область очень активно продвигает событийные мероприятия. Только в этом году у нас пройдет порядка восьми крупнейших публичных событий, и это привлекает людей. Среди них – пятый Фестиваль театров Дальнего Востока, который стартовал 17 июня в Южно-Сахалинске. Убеждена в том, что события фестиваля точно стоит своими глазами увидеть каждому. Но наш регион – это не один только остров Сахалин. На остальной территории активно развиваем туризм. У нас работает школа серферов, а на острове Монерон действует самая классная школа в России по дайвингу», – поделилась она наблюдениями.

В завершение дискуссии руководитель департамента коммуникационных решений КГ «Полилог» Екатерина Гумерова подчеркнула, что продвижение региональной идентичности в публичном поле – это синергия контента о развитии территории, который рождается в профессиональном сообществе, а также пользовательского контента, который рождается по инициативе влюбленных в регионы людей. В эту же синергию входит и работа региональной власти по повышению туристической привлекательности территории.



Ключевая цель при этом – рассказать об особенностях субъекта федерации максимальному количеству граждан страны. Запись программы «Истории, которые продвигают регионы. На примере контента о Сахалинской области» можно посмотреть в RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».

Студия ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Студия ЭИСИ находится на втором этаже павильона 75 ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.