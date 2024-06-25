Глава Сергокалинского района Дагестана задержан по статье о хулиганстве

Tекст: Ольга Никитина

Источник ТАСС уточнил, что задержание произведено по статье о мелком хулиганстве, однако в ближайшее время он станет фигурантом более тяжкой статьи.

Омарова накануне уволили с должности главы Сергокалинского района.

Сообщалось, что сыновья Омарова Осман и Адиль были среди участников террористического акта.

Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских. Нейтрализованы пятеро боевиков.