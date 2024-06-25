В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
Глава Сергокалинского района Дагестана задержан по статье о хулиганстве
Освобожденный от должности главы Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, родственники которого принимали участие в терактах и были ликвидированы, задержан, сообщили в оперативных службах.
Источник ТАСС уточнил, что задержание произведено по статье о мелком хулиганстве, однако в ближайшее время он станет фигурантом более тяжкой статьи.
Омарова накануне уволили с должности главы Сергокалинского района.
Сообщалось, что сыновья Омарова Осман и Адиль были среди участников террористического акта.
Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских. Нейтрализованы пятеро боевиков.