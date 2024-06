Кремль подтвердил готовность России к диалогу с Францией

Tекст: Елизавета Шишкова

«Готовность к диалогу у нас и у нашего президента была и сохраняется», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков добавил, что Россия считает неверной линию сворачивания диалога с Францией. Эта линия была выбрана Парижем.

Напомним, Макрон в подкасте Generation Do It Yourself заявил, что продолжил бы контакты с Путиным. Он отметил, что не говорил с президентом России в последние месяцы, однако не исключает возможность разговора на ту или иную тему.