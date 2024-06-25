В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
Кремль подтвердил готовность России к диалогу с Францией
Россия готова к диалогу с Францией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров лидеров двух государств Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
«Готовность к диалогу у нас и у нашего президента была и сохраняется», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Песков добавил, что Россия считает неверной линию сворачивания диалога с Францией. Эта линия была выбрана Парижем.
Напомним, Макрон в подкасте Generation Do It Yourself заявил, что продолжил бы контакты с Путиным. Он отметил, что не говорил с президентом России в последние месяцы, однако не исключает возможность разговора на ту или иную тему.