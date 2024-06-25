Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.0 комментариев
Власти Украины заявили о поражении инфраструктуры в Днепропетровской области
Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.
По его словам, район подвергся ударам, в результате взрывов была повреждена инфраструктура, передает РИА «Новости». Подробностей Вилкул не привел.
Ранее подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области.