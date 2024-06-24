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Песков рассказал о реакции Путина на атаки в Крыму и Дагестане
Песков: Путин соболезнует пострадавшим в результате атаки ВСУ на Крым и нападения в Дагестане
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим и потерявшим близких в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь и вооруженного нападения преступников в Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент России глубоко скорбит и соболезнует всем потерявшим родных и близких в Крыму и Дагестане. Он добавил, что Путин в настоящее время не планирует выступать со специальным обращением к нации в связи с произошедшими трагедиями, передает ТАСС.
Песков также добавил, что выводы о возможной связи атаки на Крым и терактов в Дагестане делать не следует до окончания следствия.
В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.
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