Хранившиеся в синагоге свитки Торы оказались утрачены в результате теракта в Дербенте

Эксперт назвал потенциальные изменения ядерной доктрины России

Политолог Козюлин: В условия применения Россией ядерного оружие могут внести ввод войск НАТО на Украину

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В нашей ядерной доктрине указано, что, если будет подтвержденный пуск ядерных ракет по нашей территории, это будет повод для того, чтобы применить ядерное оружие с нашей стороны. И Картаполов говорил как раз о возможном сокращении времени на принятие решения на ответный удар. Собственно, в этом смысле в доктрине вряд ли можно что-то еще радикально поменять», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

«Картаполов указал, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ. Что тут может подразумеваться? Думаю, это возобновление полноценных ядерных испытаний со стороны США или какой-то другой из стран НАТО. Также это может быть поставки Киеву определенных видов вооружения или ввод войск стран НАТО на территорию Украины. Неслучайно на днях президент Владимир Путин заявил, что для России поражение в ходе военной операции на Украине будет означать прекращение ее государственности, – подчеркнул спикер.

«В общем, если Запад продолжит эскалацию, то Россия может изменить ядерную доктрину, и это будет способ Москвы продемонстрировать свою полную решимость в защите своей территории, своего народа и своего будущего. Как могут отреагировать другие страны? США, ЕС и Украина осудят, но больше никаких инструментов влияния на нас у них нет. Китай продолжит свой путь, будет наращивать свой ядерный арсенал, но осуждать Москву не будет, а призовет все стороны к деэскалации», – резюмировал аналитик.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, сообщает РИА «Новости».

«Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом», – сказал парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

При этом, отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет гарантированно уничтожен. При этом, по его словам, Россия продолжит развивать ядерную триаду, как гарантию стратегического сдерживания и баланса сил в мире.

На этом фоне появились сообщения, что Соединенные Штаты приступили к модернизации ядерного арсенала, размещенного в пяти странах Европы, об этом рассказал руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. По его словам, старые ядерные боеголовки заменяются на более новые. Известно, что американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия, приведены в указе президента № 355. В документе обозначены четыре условия, первое – поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников. Второе – применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России (или) ее союзников.

Третье – воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. А также – агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.