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    Украинский террор зависит от американских ракет
    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    11 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    24 июня 2024, 07:31 • Новости дня

    ВСУ бросили позиции на западе Красногоровки

    Кимаковский: ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины лишились позиций в западной части Красногоровки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, оборона ВСУ в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что с позиций украинские военные ушли, оставив точечные очаги сопротивления.

    По его словам, в районе зачистка.продолжается

    Ранее Кимаковский рассказал об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР.

    23 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю

    Сенатор Джабаров: В связи с атакой ВСУ по Севастополю нужно созывать чрезвычайное заседание Совбеза ООН

    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо привлечь к ответственности всех причастных к ракетной атаке ВСУ по Севастополю. Для этого должно быть созвано чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    «Единственное название произошедшего – это терроризм в классическом понимании. Во-первых, использовались кассетные заряды, во-вторых, там, куда они били, не было никакого военного объекта. Атаки были направлены именно на скопление людей на пляже. Цель была убить как можно больше россиян. И так много пострадавших оказалось именно потому, что ракета разорвалась над пляжем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Этот вопрос нужно поднимать на международных площадках, созывать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Что касается военного ответа, то висящие над Черным морем дроны-разведчики – это, по сути, тоже убийцы, как и ракетные комплексы. Их нужно уничтожать без разговоров и сразу, как только их замечают в небе», – добавил парламентарий.

    В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    В результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, пять человек погибли, в том числе – трое детей. Среди погибших – 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже.

    Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты.

    «Только неуклонное продвижение нашей армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО позволит пресечь террористические выпады неонацистского режима», – отметил в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт ритуальным, потому что Киев выбрал для атаки день праздника Святой Троицы. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, пообещала она.

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    23 июня 2024, 19:50 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты

    Военный эксперт Гарнов: Террористические атаки по Крыму устраивает одно и то же подразделение ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы предотвратить повторение ракетной атаки, подобной той, что провели ВСУ сегодня на Севастополь, ВС РФ должны охотиться и уничтожать пусковые установки M-142 HIMARS, а также увеличить количество ЗРК в этом районе, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Гарнов. Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS по Севастополю.

    «Сегодня ВСУ попытались нанести ракетный удар по Севастополю. Как и в нескольких случаях до этого, они одновременно запустили пять ракет ATACMS. Можно сделать предварительный вывод, что эти преступления совершает одно и то же подразделение, в котором имеется пять пусковых установок M-142 HIMARS. Каждая такая установка может запустить одну ракету», – пояснил Игорь Гарнов, подполковник войск ПВО в отставке, военный эксперт.

    «Все ракеты были поражены нашими средствами ПВО. Задачу уничтожить такие баллистические цели ставят «большим» ЗРК: С-300 или С-400. «Торы» и «Панцири» по ним не стреляют, у них слишком маленькая дальность и слишком маленькая боевая часть», – продолжил он.

    «Ракеты ATACMS – очень прочная цель, зенитная управляемая ракета должна взорваться около нее с очень маленьким промахом, чтобы разрушить. Но вот тут-то и возникает сложность. Поразить ракету MGM-140B или BLOCK-1A наши комплексы могут с очень высокой, близкой к 100% вероятностью. При поражении ракета становится аэродинамически несимметричной, осколки сносят ее рули, теряется возможность наведения, и она уже не попадет в точку прицеливания. Прикрываемый объект защищен», – детализировал он.

    «Но ракета же не испаряется. Даже сильно поврежденная, она так или иначе упадет на землю. Хорошо, если была повреждена аппаратура управления в носовой части, которая выдает команду на раскрытие кассеты и рассыпание 275 осколочных суббоеприпасов М-74. В большинстве других случаев по данным высотомера команда будет выдана, вскрывающий заряд сработает, кассета боевой части раскроется и суббоеприпасы будут рассыпаны», – указал собеседник.

    «Пусковые позиции установок М-142 находились в районе города Николаева. Можно посмотреть по карте: траектория полета ракет по объектам в Севастополе проходила как раз над пляжем Учкуевка. Судя по всему, произошло следующее: четыре из пяти ракет были сбиты на дальней границе зоны поражения ЗРК и в ее глубине, а та, которая высыпала свой груз на пляж, уже на ближней», – рассказал аналитик.

    «Возможно, ЗУР повредила ее так, что разрушилась кассета, и суббоеприпасы высыпались беспорядочно. В этом нельзя обвинять ПВО. Комплекс, скорее всего, работал в автоматическом режиме. Скорости целей и плотность налета таковы, что расчет не справился бы «вручную». Поэтому пуски ЗУР производились четко с интервалом в две секунды, как того требуют правила стрельбы. Меньше нельзя – ракеты могут догнать друг друга и сработать», – объяснил собеседник.

    «Что делать, чтобы это не повторилось? Только два возможных действия, дополняющих друг друга: охота и уничтожение пусковых установок M-142, а также увеличение количества ЗРК в этом районе», – резюмировал Гарнов.

    Террористическая атака ВСУ произошла в воскресенье в полдень. Погибли пять человек, в том числе – трое детей. Число пострадавших – 124 человека. Пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице. Кроме того, с тяжелыми ранениями госпитализировали семерых взрослых, сообщает РИА «Новости».

    Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, сразу после атаки ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую поддержку Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул Развожаев.

    Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Перед атакой у берегов Крыма над Черным морем в воскресенье был замечен американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

    «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя.

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    23 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате ударов группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» потери украинской стороны составили более 1,7 тыс. человек. Отмечается, что уничтожены десятки единиц техники, включая танки, гаубицы, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.

    Как указали в пресс-службе, на севере Харьковской области поражены места подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, уничтожены все назначенные объекты.

    В Минобороны уточнили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны. Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    В сообщении говорится, что на Славянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В Минобороны подчеркнули, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    В ведомстве пояснили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП Bradley, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

    В пресс-службе заявили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 48-го штурмового батальона теробороны. Потери противника составили до 135 военнослужащих.

    Отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.

    Кроме того, за сутки уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, «Ольха», пусковая установка ЗРК IRIS-T, две РЛС П-18, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

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    23 июня 2024, 15:32 • Новости дня
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев неслучайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, «внутри сущности киевского режима… глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой», поэтому для атаки был выбран такой день, передает РИА «Новости».

    «Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

    Она добавила, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.

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    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны России.

    В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО были сбиты четыре американские ракеты ATACMS, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Пострадало более 20 мирных жителей, среди которых дети.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, по предварительным данным, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

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    23 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб двухлетний ребенок

    Развожаев: Двое мирных жителей, в том числе ребенок, погибли при атаке на Севастополь

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб двухлетний ребенок
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, по предварительным данным, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его словам, от атаки ВСУ на Севастополь в воскресенье погибло два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье Развожаев сообщал, что над акваторией Севастополя уничтожены пять воздушных целей.

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    23 июня 2024, 15:11 • Новости дня
    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех
    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Среди погибших двое детей и один взрослый, количество раненых выросло почти до 100 человек, сообщил он в Telegram-канале.

    Губернатор подчеркнул, что вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.

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    24 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал 151 человек

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека

    Tекст: Максим Попов

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека. Из них 82 человека были госпитализированы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «По информации на 10 часов вечера, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Напомним, до этого, по словам Развожаева, в городе было зарегистрировано 144 пострадавших, из них госпитализированы 82. По данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.


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    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




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    23 июня 2024, 23:53 • Новости дня
    В Греции назвали атаку на Севастополь преступлением против мирных жителей

    Tекст: Максим Попов

    Атака на Севастополь, совершенная с использованием западного оружия, является преступлением, которое полностью замалчивают западные СМИ, заявил экс-первый замминистра обороны Греции Костас Исихос.

    По его словам, атака была направлена в основном против мирных жителей. Он подчеркнул, что это преступление не получило достаточного освещения в западных СМИ, передает ТАСС.

    Исихос отметил, что США постоянно увеличивают поставки все более смертоносного оружия режиму Зеленского. Также наблюдается интенсивная технологическая модернизация и использование спутников. Это приводит к распространению военного конфликта. 

    Лидеры США и ЕС исключили дипломатию и любые мирные инициативы из своего лексикона. Вместо этого они пытаются убедить народы Запада в том, что всеобщее распространение военных конфликтов практически неизбежно, сказал он. 

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, после атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. До этого сообщалось, в результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека.


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    23 июня 2024, 09:27 • Новости дня
    Пленный рассказал о переброске мобилизованных ВСУ под Авдеевку

    ВСУ перебрасывают на авдеевское направление мобилизованных для разведки обстановки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Жуковский рассказал, что украинские командиры отправляют на линию фронта на авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки обстановки.

    По его словам, командиры проверяли ими обстановку в районе Авдеевке и игнорировали все просьбы о помощи передает ТАСС.

    Жуковский добавил, что руководство бригады отправляет мобилизованных с низким уровнем подготовки на фронт как «расходный материал», для принятия основного удара.

    Пленных добавил, что в его подразделении таким образом погибло много людей, а от его взвода почти никого в живых не осталось.

    Ранее российский военный рассказал об эвакуации раненых из Авдеевки по трубе.

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    23 июня 2024, 10:29 • Новости дня
    Один человек погиб в результате обстрела ВСУ левого берега Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным пунктам левобережья 36 ударов, сообщил осведомленный источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», днем украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 16 артиллерийских ударов, еще 20 ударов было ночью, в результате артобстрела один человек погиб.

    Обстрелам ВСУ подверглись Чулаковка, Новая Каховка, Новая Збурьевка, Тополевка, Днепряны, Коханы, Каховка, Подстепное и Бабино.

    Ранее ВСУ обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области.

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    23 июня 2024, 14:09 • Новости дня
    Стало известно о серии взрывов в Харькове

    Стало известно о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов была слышна в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Как говорится в сообщении, в Харькове прогремела серия взрывов, возможно, за пределами города, передает РИА «Новости».

    С 12.48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

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    24 июня 2024, 05:03 • Новости дня
    Подпольщики сообщили о связи гуманитарных организаций с военкомами на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Гуманитарные организации, работающие на территории Украины, сотрудничают с территориальными центрами комплектования (ТЦК). Они передают им личные данные жителей, получающих гуманитарную помощь, чтобы выявить тех, кто подлежит мобилизации, сообщил представитель пророссийского подполья Херсона.

    По его словам, все гуманитарные фонды, действующие на территории Украины, должны согласовывать свои действия со специальными информационными центрами. Эти центры передают информацию о населении, полученную в ходе оказания гуманитарной помощи, в различные ТЦК, передает РИА «Новости».

    Как отметил неназванный представитель фонда REMAR Ukraine,  гуманитарная помощь теперь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных получателя. Это касается таких фондов, как Stabilisation Support Service, Dobro Zawsze Wrac, «Руки милости» и других.

    В Одессе также находится пункт распределения помощи «Защитникам Украины». Там формируют наборы помощи по индивидуальным заявкам после проверки. Заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне.

    Как сообщалось ранее, более ста мужчин призывного возраста ежедневно пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    24 июня 2024, 04:18 • Новости дня
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан

    Посол России в США: После атаки на Севастополь ракетами ATACMS Вашингтону не уйти от ответственности

    Tекст: Максим Попов

    США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что американским властям не уйти от ответственности.

    Антонов также отметил, что поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам и предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствует лишь о стремлении США продолжать войну, не считаясь с жертвами, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что оправдать прямую вовлеченность в конфликт на постсоветском пространстве русофобам практически невозможно. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Коментарии (3)
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    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал 151 человек
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