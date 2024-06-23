Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление секретариата ООН о том, что организация стремится положить конец конфликту «в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи». По словам Захаровой, «это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией».

«И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идет тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе», – написала она.

Захарова призвала секретариат ООН «разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма».

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.