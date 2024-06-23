Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.7 комментариев
Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после обстрела Украиной Севастополя призвала секретариат ООН «разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма».
В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление секретариата ООН о том, что организация стремится положить конец конфликту «в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи». По словам Захаровой, «это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией».
«И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идет тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе», – написала она.
Захарова призвала секретариат ООН «разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма».
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.