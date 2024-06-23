Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до пяти

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Развожаев в своем Telegram-канале, в настоящий момент в Севастополе 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. По его словам, пятеро детей находятся в реанимации пятой городской больницы. «Все остальные ранения – легкой и средней тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь», – уточнил он.

Губернатор добавил, что в первую городскую больницу Севастополя также госпитализированы семеро взрослых, получивших тяжелые ранения.

Развожаев сообщил, что после атаки ему позвонил президент России Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. «Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы», – рассказал он.

Ранее в Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ.

Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже на Учкуевке и прилегающих территориях.