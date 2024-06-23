На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
В Госдуме объяснили суть изменений ядерной доктрины России
Картаполов: При изменении ядерной доктрины России может измениться время применения ЯО
Изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки и если Россия увидит, что угрозы увеличились, то доктрина может измениться в части принятия решения на применение ядерного оружия, хотя сейчас рано говорить об этом, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.