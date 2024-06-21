Путин дал напутствие выпускникам военных вузов

Путин призвал выпускников военных вузов всегда быть искренними патриотами Родины

Tекст: Вера Басилая

«Граждане России верят вам и рассчитывают, что вы образцово выполните свои обязанности. Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники и, выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры, будете искренне патриотами Родины», – приводит ТАСС слова Путина.

«Вы <…> впитали наследие многих поколений ваших предшественников и, уверен, в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности Родины», — отметил Путин.

Он напомнил, что маршал Георгий Жуков говорил, что для него «главным было служение Родине, своему народу».

«И с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг». «Пусть эти слова легендарного маршала Победы послужат заветом и для вас, для всех офицеров России. Желаю вам и всем выпускникам 2024 года здоровья и успехов. Всего самого доброго вашим учителям, наставникам, вашим родным и близким», – добавил глава государства, процитировав Жукова.