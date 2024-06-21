При атаке дронов на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС

Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается реакции наших западных так называемых партнеров. Вы сказали, что я, видимо, не ждал – нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

Время покажет, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, однако все зависит от обстановки на земле, добавил Путин. Глава государства отметил, что здравомыслящие политики, желающие прекращения конфликта в центре Европы, задумаются над его мирными инициативами.

«И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы», – сказал Путин.

На прошлой неделе Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.