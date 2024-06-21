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При атаке дронов на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС
В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край двое сотрудников МЧС пострадали при исполнении служебных обязанностей, сообщили в МЧС.
Получившим травмы при атаке дронов сотрудникам МЧС сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, следует из сообщения в Telegram-канале МЧС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская система ПВО ночью ликвидировала 43 беспилотника над территорией Краснодарского края.