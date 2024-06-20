В Латвии решили проверить знание языка у проживающих в стране россиян

Tекст: Максим Попов

Сейм Латвии принял поправки к закону о миграции, которые обяжут граждан России, получивших ВНЖ по старому миграционному закону, сдать экзамен, передает ТАСС. Управление по делам гражданства и миграции освободит от сдачи экзамена граждан старше 75 лет.

Напомним, в сентябре 2022 года парламент Латвии принял поправки, обязывающие граждан России, имеющих ВНЖ, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком. В противном случае их документы будут аннулированы.



14 сентября 2023 года Сейм Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, которые продлевают на два года срок сдачи экзамена по государственному языку для получения права на постоянное проживание в стране.



Как сообщалось ранее, актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра. По словам режиссера, она не смогла влиться в коллектив, а ее постановки не пользовались успехом у публики.









