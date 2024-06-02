Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.0 комментариев
Посол Китая в Тегеране вызван в МИД Ирана
Tasnim: Посол Китая в Тегеране вызван в МИД Ирана
Министерство иностранных дел Ирана вызвало Посла Китая в Тегеране после совместного заявления КНР и ОАЭ касательно принадлежности трех островов в Персидском заливе, пишет агентство Tasnim.
Речь идет об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, которые являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ, пишет Tasnim, передает ТАСС.
Иранский МИД намерен выразить послу Китая в Тегеране протест из-за позиции Пекина по вопросу принадлежности этих островов.
Тема принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса была затронута в совместном заявлении ОАЭ и Китая, опубликованном по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин. В нем, в частности, говорилось, что КНР «выразила поддержку усилиям Объединенных Арабских Эмиратов по достижению мирного решения проблемы трех островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом».
В прошлом году МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России. Ему вручили ноту протеста, поскольку в итоговом заявлении участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе.