МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России

Tекст: Ольга Иванова

В МИД Ирана уведомили, что временному поверенному вручена нота протеста, поскольку в заявлении форума упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает ТАСС.

Главы МИД России и арабских стран, принимавшие участие в очередной сессии РАФС, в частности, подчеркнули «поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН».

В июле в МИД Ирана также выразили протест российскому послу в Тегеране Алексею Дедову в связи с итоговым заявлением состоявшейся в Москве министерской встречи в рамках диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).