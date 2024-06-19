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Отец захватчика заложников в ростовском СИЗО заявил, что его не уведомляли о судьбе сына
Отец захватчика заложников в ростовском СИЗО уроженца Ингушетии Гандалоева заявил, что его не уведомляли о судьбе сына
Отец одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО, уроженца Ингушетии Малика Гандалоева заявил, что его никто не уведомлял о судьбе сына, и поставил под сомнение, что тот был участником захвата заложников.
В ответ на просьбу прокомментировать участие его сына в захвате заложников в ростовском СИЗО он ответил, что нужно сначала разобраться, действительно ли его сын был там или нет, власти ничего ему не сказалии его сын не принимал там участия, передает РИА «Новости».
Ранее во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело. Позже стало известно, что захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы.