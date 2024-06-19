Стало известно состояние выжившего при штурме СИЗО в Ростове террориста

Выжившего при штурме СИЗО в Ростове террорист прооперирован и будет допрошен

Tекст: Денис Тельманов

«Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации нейрохирургии одной из ростовских больниц. Пока ему сделали одну операцию», – пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что если Камнев придет в сознание, его начнут допрашивать.

При этом о том, что террорист жив, его родственников пока не уведомили.

Кроме того, медики не дают никаких прогнозов о состоянии преступника.

16 июня заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. Все захватчики проходили по террористическим статьям, сообщалось, что в ходе штурма их ликвидировали, заложников освободили.



Однако, позже выяснилось, что у одного из захватчиков медики обнаружили едва заметный пульс.

Камнев родом из села Прасковея Ставропольского края. В местах лишения свободы он принял ислам и стал сторонником радикального течения, сдружившись с заключенным-мусульманином.

В ростовском СИЗО он находился после вынесения ему приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.