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Эксперт рассказал об угрозе усиления исламского экстремизма в российских тюрьмах
Эксперт Силантьев: Ваххабиты укрепили позиции в тюрьмах и колониях за время СВО
Позиции так называемых тюремных джамаатов радикальных исламистов в СИЗО и исправительных колониях с начала спецоперации ВС РФ на Украине резко усилились. Это обусловлено активным привлечением в действующую армию осужденных, не связанных с радикалами. Только за май 2024 года в зону проведения СВО отправилось около 50 тыс. заключенных, заявил религиовед Роман Силантьев.
«Сейчас есть заметная доля «нормальных» заключенных, которые или погибли, или получили помилование, и в колонии уже не вернутся. Не брали на СВО как раз маньяков, наркоманов, экстремистов и террористов. Уж точно игиловцев (ИГИЛ* – признана террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России) не брали», – сказал эксперт «Ридусу».
Таким образом, отметил Силантьев, доля исламских радикалов в российских местах лишения свободы увеличилась, а у администраций СИЗО и колоний стало меньше возможностей противопоставлять им «зэков старой закалки».
«Грубо говоря, религиозные экстремисты стали составлять достаточно существенную часть заключенных, начинают концентрироваться. Это очень сильно затрудняет возможности их перевоспитания... Наряду с серьезными плюсами, которые дало привлечение заключенных на СВО, мы получили очень серьезный минус – увеличение влияния ваххабитов», – добавил Силантьев.
Ранее зампред Государственной думы РФ от партии «Новые люди» Вячеслав Даванков обратился в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой провести проверку в местах заключения на предмет насаждения религиозного радикализма.
Напомним, в воскресенье заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. Все захватчики проходили по террористическим статьям. Заключенные были ликвидированы, заложники освобождены.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ