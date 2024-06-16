Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Норвегия пообещала выделить Украине более 100 млн долларов
Норвегия предоставит Украине более 100 млн долларов для поддержки и восстановления критически важной энергетической инфраструктуры страны, говорится в заявлении норвежского правительства.
Средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание поврежденных объектов, а также на закупку необходимых материалов и оборудования, передает РИА «Новости».
Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.