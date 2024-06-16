Норвегия пообещала выделить Украине более 100 млн долларов

США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой

Помощник Байдена заявил о желании Украины начать переговоры с Россией после улучшения положения ВСУ на поле боя

Tекст: Антон Антонов

Салливан призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Украины оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан сказал, что «процесс не завершен», передает ТАСС.

Кроме того, он заверил, что «формула мира» из десяти пунктов – единственный план, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским Вашингтону, никакого «секретного диалога» не ведется. Как заявил Салливан, Зеленский проявил «глубоко скептическое» отношение к готовности Москвы соблюдать потенциальные договоренности по урегулированию.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

