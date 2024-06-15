Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.9 комментариев
В США обрекли на провал «мирную конференцию» по Украине в Швейцарии
Responsible Statecraft: «Мирная конференция» в Швейцарии покажет крах плана Зеленского
Швейцарская мирная конференция обречена на провал и лишь укрепит убеждения в нежизнеспособности «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, сообщило издание Responsible Statecraft.
Автор статьи обращает внимание, что «мирная конференция» на Украине была заранее обречена на провал, потому что выдвинутые Киевом условия не годятся даже в качестве изначальных переговорных позиций. Издание считает, что Россия наотрез откажется вести переговоры с Украиной на таких условиях, передает РИА «Новости».
Автор статьи считает, что включенные в повестку только три пункта из изначальных десяти в «мирном плане» Зеленского : ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение украинских детей, единственные вопросы и по которым возможно некое подобие глобального консенсуса.
По мнению журналиста, если в этих вопросах удастся достичь договоренности, то, возможно, они могут стать отправной точкой для переговоров, но о «формуле мира» речи не идет.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.