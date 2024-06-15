Responsible Statecraft: «Мирная конференция» в Швейцарии покажет крах плана Зеленского

Автор статьи обращает внимание, что «мирная конференция» на Украине была заранее обречена на провал, потому что выдвинутые Киевом условия не годятся даже в качестве изначальных переговорных позиций. Издание считает, что Россия наотрез откажется вести переговоры с Украиной на таких условиях, передает РИА «Новости».

Автор статьи считает, что включенные в повестку только три пункта из изначальных десяти в «мирном плане» Зеленского : ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение украинских детей, единственные вопросы и по которым возможно некое подобие глобального консенсуса.

По мнению журналиста, если в этих вопросах удастся достичь договоренности, то, возможно, они могут стать отправной точкой для переговоров, но о «формуле мира» речи не идет.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

