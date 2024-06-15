Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.3 комментария
Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета «Единой России»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с Владимиром Якушевым, назначенным врио секретаря генсовета партии, и с покинувшим пост секретаря Андреем Турчаком.
На встрече Турчак попросил его освободить от должности генсовета партии, следует из беседы в видео на странице Медведева «ВКонтакте».
Ранее Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии.
Турчак был назначен врио главы Республики Алтай.