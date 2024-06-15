Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.3 комментария
Врио секретаря генсовета «Единой России» назначен Владимир Якушев
Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии, сообщили в «Единой России».
Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа партии, передает ТАСС.
Медведев попросил Якушева «с колес» начать работу в генсовете «Единой России», и включиться в работу сразу, поскольку в сентябре пройдут выборы.
Единый день голосования состоится в сентябре. 70 избирательных кампаний пройдут в 42 регионах России.
Ранее бывший секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак был назначен врио главы Республики Алтай.