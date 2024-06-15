В Саратовской области разгерметизация вызвала возгорание на газопроводе

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, сейчас экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт, написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ландшафтный пожар локализован, специалисты выжигают остатки газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено.

Ранее пожар произошел на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

