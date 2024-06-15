Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.3 комментария
В Саратовской области разгерметизация вызвала возгорание на газопроводе
Из-за аномальной жары произошла разгерметизация из-за чего произошло возгорание на газопроводе в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, сейчас экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт, написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ландшафтный пожар локализован, специалисты выжигают остатки газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено.
Ранее пожар произошел на трубопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа.