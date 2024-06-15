Местные жители назвали слишком дорогим швейцарский курорт, где пройдет конференция по Украине

Tекст: Вера Басилая

Пятидесятилетний Стефан и его двадцатилетний сын рассказали, что ездят в Бюргеншток, чтобы полюбоваться видами, но в отеле не останавливаются, потому что там «кофе стоит семь франков». По их словам, курорт создан исключительно для очень богатых людей и туристов, передает РИА «Новости».

Выходец из Португалии Жозе в 1980-х в течение шести лет работал поваром в Бюргенштоке. По его словам, он видел там в то время много звезд и богатых людей, особенно туда любят ездить американцы, но сам бывший повар там больше не бывал и не собирается туда ехать.

Бюргеншток считается местом не для «простых людей», оно было создано для богатых и знаменитых. Так в часовне курорта в 1954 году поженились британская актриса Одри Хепберн и американский актер Мел Феррер. Канцлер Германии Конрад Аденауэр в 1950 году летом вел здесь государственные дела. Сюда приезжали американские политики, в том числе, Генри Киссинджер и Джимми Картер.

С 2011 года этот курорт полностью принадлежит катарской госгруппе «Qatar Investment Authority»

Ночь в отеле, где будут проживать участники конференции по Украине, будет стоить швейцарским налогоплательщикам от 390 до 18 тыс. долларов, всего конференция по Украине обойдется в сумму от 11,1 до 16,75 млн долларов. Делегации оплачивают только путевые расходы. В Бюргеншток гостей будут доставлять вертолеты из аэропорта Люцерна.