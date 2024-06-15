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В Швейцарии назвали место конференции по Украине курортом для «богатых и знаменитых»
Местные жители назвали слишком дорогим швейцарский курорт, где пройдет конференция по Украине
Жители швейцарского города Штанс, расположенного недалеко от курорта Бюргеншток, где состоится конференция по Украине, не покупают там кофе, поскольку «слишком дорого», и туда ездят отдыхать только богатые и знаменитые, следует из рассказов жителей Швейцарии.
Пятидесятилетний Стефан и его двадцатилетний сын рассказали, что ездят в Бюргеншток, чтобы полюбоваться видами, но в отеле не останавливаются, потому что там «кофе стоит семь франков». По их словам, курорт создан исключительно для очень богатых людей и туристов, передает РИА «Новости».
Выходец из Португалии Жозе в 1980-х в течение шести лет работал поваром в Бюргенштоке. По его словам, он видел там в то время много звезд и богатых людей, особенно туда любят ездить американцы, но сам бывший повар там больше не бывал и не собирается туда ехать.
Бюргеншток считается местом не для «простых людей», оно было создано для богатых и знаменитых. Так в часовне курорта в 1954 году поженились британская актриса Одри Хепберн и американский актер Мел Феррер. Канцлер Германии Конрад Аденауэр в 1950 году летом вел здесь государственные дела. Сюда приезжали американские политики, в том числе, Генри Киссинджер и Джимми Картер.
С 2011 года этот курорт полностью принадлежит катарской госгруппе «Qatar Investment Authority»
Ночь в отеле, где будут проживать участники конференции по Украине, будет стоить швейцарским налогоплательщикам от 390 до 18 тыс. долларов, всего конференция по Украине обойдется в сумму от 11,1 до 16,75 млн долларов. Делегации оплачивают только путевые расходы. В Бюргеншток гостей будут доставлять вертолеты из аэропорта Люцерна.