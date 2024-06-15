  • Новость часаВ Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
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    Генсек НАТО признал главную цель конфликта на Украине
    Подсчитаны возможные потери стран G7 при конфискации российских активов
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    20 комментариев
    15 июня 2024, 15:56 • Новости дня

    В Швейцарии назвали место конференции по Украине курортом для «богатых и знаменитых»

    Местные жители назвали слишком дорогим швейцарский курорт, где пройдет конференция по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Жители швейцарского города Штанс, расположенного недалеко от курорта Бюргеншток, где состоится конференция по Украине, не покупают там кофе, поскольку «слишком дорого», и туда ездят отдыхать только богатые и знаменитые, следует из рассказов жителей Швейцарии.

    Пятидесятилетний Стефан и его двадцатилетний сын рассказали, что ездят в Бюргеншток, чтобы полюбоваться видами, но в отеле не останавливаются, потому что там «кофе стоит семь франков». По их словам, курорт создан исключительно для очень богатых людей и туристов, передает РИА «Новости».

    Выходец из Португалии Жозе в 1980-х в течение шести лет работал поваром в Бюргенштоке. По его словам, он видел там в то время много звезд и богатых людей, особенно туда любят ездить американцы, но сам бывший повар там больше не бывал и не собирается туда ехать.

    Бюргеншток считается местом не для «простых людей», оно было создано для богатых и знаменитых. Так в часовне курорта в 1954 году поженились британская актриса Одри Хепберн и американский актер Мел Феррер. Канцлер Германии Конрад Аденауэр в 1950 году летом вел здесь государственные дела. Сюда приезжали американские политики, в том числе, Генри Киссинджер и Джимми Картер.

    С 2011 года этот курорт полностью принадлежит катарской госгруппе «Qatar Investment Authority»

    Ночь в отеле, где будут проживать участники конференции по Украине, будет стоить швейцарским налогоплательщикам от 390 до 18 тыс. долларов, всего конференция по Украине обойдется в сумму от 11,1 до 16,75 млн долларов.  Делегации оплачивают только путевые расходы. В Бюргеншток гостей будут доставлять вертолеты из аэропорта Люцерна.

    15 июня 2024, 07:07 • Новости дня
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинском городе Винница застрелили двух девушек, которые вели стримы в интернете и высмеивали на них россиян.

    Инцидент произошел в квартире, где 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая позже скончалась в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.

    Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

    «В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – «Вере Пантере» и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – отмечает издание.

    Информация о личностях погибших требует официального подтверждения.

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    14 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу

    Песков назвал предсказуемой реакцию НАТО и Зеленского на мирные инициативы Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин уже получил несколько докладов о реакции на его мирные инициативы по решению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он заявил, что реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского были предсказуемыми, передает ТАСС.

    Песков передал слова российского лидера, который сказал, что «даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия еще более ухудшатся».

    Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.


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    15 июня 2024, 13:17 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убивший в Виннице двух молодых блогерш мужчина по имени Михаил служил на фронте два года, сообщает украинское издание «20 минут».

    Известно, что Михаил был родом из Песчанки Винницкой области, он воевал на фронте два года, передает Ura.ru.

    Уточняется, что мужчина ревновал жену Наташу, трудно контролировал гнев после смерти товарища, а также болезненно реагировал на критику в свой адрес.

    Напомним, в украинском городе Винница 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу. Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

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    15 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ряд депутатов украинской Рады начал обсуждать предложения российского президента Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале он указал, что, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    15 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине

    Депутат Госдумы Шеремет назвал хамством требование стран G7 по Украине

    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представители G7 в финальном заявлении саммита в Италии потребовали от России выплатить 486 млрд долларов за якобы нанесенный Украине ущерб, с их стороны это «редкое хамство», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    По его словам, со стороны стран «Большой семерки» это – редкое хамство и цинизм, с учетом того, что Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, передает РИА «Новости».

    Шеремет возмутился тому факту, что у представителей G7 «хватает наглости что-либо требовать от России».

    Депутат добавил, что США и Евросоюз, поставляя оружие на Украину, «зарабатывают на украинском конфликте».

    Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию. Также G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    15 июня 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Минобороны: Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на Северном направлении уничтожены живая сила и техника 71-й егерской бригады и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой.

    Также отбиты семь контратак 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 350 человек, два танка, три автомобиля, гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    Кроме того, на Западном направлении рсийские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам, 117-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии около Синьковки, Петропавловки, Дроновки, Григоровки и Червоной Дибровы.

    ВСУ потеряли до 495 человек, три БМП.

    Уничтожены две гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица 2А65 «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Град».

    Общее количество потерь ВСУ за день составило более 845 человек.

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    15 июня 2024, 10:49 • Новости дня
    Рогов рассказал, как потеря Работино отразилась на боевом духе ВСУ

    Рогов: Потеря Работино надломила боевой дух ВСУ

    Рогов рассказал, как потеря Работино отразилась на боевом духе ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Потеря села Работино надломила боевой дух ВСУ на запорожский линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, у противника резко упал морально-боевой дух, психологическое состояние военнослужащих ВСУ сразу надломилось, передает РИА «Новости».

    Рогов рассказал, что противник ради исправления ситуации привлек на помощь психологов и журналистов, но это не помогло.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино.

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    14 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Страны G7 призвали Китай надавить на Россию

    Страны G7 призвали Китай прекратить помогать России продолжать СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Поставляющие Украине оружие страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине, говорится в финальном заявлении саммита «Большой семерки» в Италии.

    В документе говорится, что Пекину следует в том числе посредством прямого диалога с Киевом «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир» на Украине, опирающийся на принципы, заложенные в Уставе ООН, передает РИА «Новости».

    Лидеры G7 считают, что Россия продолжает СВО благодаря «постоянной поддержке Китаем российского ВПК, они также призвали Пекин прекратить поставлять Москве товары «двойного назначения».

    Ранее G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    15 июня 2024, 02:56 • Новости дня
    Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов

    Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов, пытающихся покинуть страну

    Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов
    @ Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.

    «К сожалению, попытки незаконно пересечь границу продолжаются, ежедневно мы фиксируем таких лиц. За последнее время мы видим, что дерзость действий организаторов этих преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, растет», – передает слова Демченко ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Демченко отметил, что группы, пытающиеся одновременно пересечь границу, становятся все более многочисленными.

    Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.

    Ранее Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки. В пресс-службе выразили уверенность, что реальное число погибших больше.

    Ранее сообщалось, что украинский грузовик с военными номерами прорвался в Венгрию через поля.

    Грузовик заметили при помощи технических средств контроля за местностью, также были обнаружены следы в сторону сопредельной страны.

    Позже венгерские пограничники сообщили о задержании грузовика с 32 украинскими гражданами.

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    14 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом, от Украины требуют уступки территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

    По словам Зеленского, в заявлениях президента России Владимира Путина нет ничего, кроме ультиматумов. Он считает, что предложение ведет к замораживанию конфликта, но так не будет, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.

    Путин также указал, что президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую невозможно восстановить.

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    15 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной 2022 года

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В 2022 году Россией и Украиной обсуждался проект мирного договора, согласно которому Украина согласилась на статус «постоянно нейтрального государства», пишет The New York Times.

    По данным газеты, в договоре предусмотрено, что Украина признает Крым частью России, повышает статус русского языка до официального, а также соглашается никогда не вступать в военные альянсы, передает «Царьград».

    Кроме того Киев соглашается никогда не размещать на территории страны иностранные базы и военных.

    Всего газета опубликовала три версии мирного договора, последний из которых датирован 15 апреля 2022 года.

    Ранее Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы.

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    15 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об участии в боях в ДНР американского стриптизера
    Пленный ВСУ рассказал об участии в боях в ДНР американского стриптизера
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Среди приехавших воевать за Украину в ДНР иностранных наемников состоял американский стриптизер, рассказал пленный ВСУ Юрий Водян.

    По его словам, из Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать, передает РИА «Новости».

    Ранее другой украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком «арийце».

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    15 июня 2024, 09:07 • Новости дня
    На Украине признали невозможным восстановление энергоблоков до зимы
    На Украине признали невозможным восстановление энергоблоков до зимы
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не сможет восстановить все поврежденные энергоблоки до зимы, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

    По его словам, можно будет восстановить некоторое количество энергоблоков, но не все, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Ранее украинцев предупредили о возможных десятичасовых отключениях света зимой.

    Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.

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    15 июня 2024, 12:55 • Новости дня
    Киев в два раза увеличил план мобилизации в трех областях Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Киев в два раза повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, режим Зеленского увеличил план по мобилизации в данных регионах, также в два раза увеличено количество облав на улицах для поиска призывников, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что мобилизационные мероприятия в указанных областях Украины активизировались в связи с потерями украинской армии.

    Ранее водители скорой помощи в Одессе стали массово увольняться из-за страха быть мобилизованными. Позднее в Раде предложили сократить полномочия военкоматов из-за скандалов.

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    14 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сумах на железной дороге подожгли релейный шкаф

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сумах на Украине произошел поджог релейного шкафа на железной дороге между станциями «Сумы» и «Торопиловка», сообщили местные СМИ.

    Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел в минувший четверг, передает Газета.Ru. Отмечается, что сгоревший релейный шкаф обнаружили между станциями «Сумы» и «Торопиловка». По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Издание отмечает, что в последнее время на юге Украины участились случаи поджогов релейных шкафов на железной дороге.

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