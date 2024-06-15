Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина

Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.11 комментариев
Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.11 комментариев
Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.14 комментариев
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«Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.
Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.
«Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.
Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.
Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.
«Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.
Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.
«Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.
Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.
«Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.
Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.
Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.
Песков назвал предсказуемой реакцию НАТО и Зеленского на мирные инициативы Путина
Он заявил, что реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского были предсказуемыми, передает ТАСС.
Песков передал слова российского лидера, который сказал, что «даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия еще более ухудшатся».
Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.
Путин: Буча была нужна Киеву, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией
В конце марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, поскольку ее заверили в необходимости создания условий завершения политического переговорного процесса. Западные коллеги заявляли, что нельзя подписывать такие соглашения «с пистолетом у виска», сказал Путин, передает ТАСС.
«Согласились и на это. Однако сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева, руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче. И отказалось от подготовленного варианта договоренностей. Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут», – добавил он.
В апреле 2022 года в СМИ и соцсетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буче в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.
Лавров подчеркнул, что Путин специально обратил внимание перед тем, как завершил речь, что еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда был поддержан документ о границах 1991 года Украины. По его словам, Европа в тот день гарантировала выполнение договоренности между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а Путин гарантировал Бараку Обаме поддержать эту договоренность, но на утро произошел госпереворот, передает ТАСС.
По словам Лаврова, нет необходимости в том, чтобы послать в ООН предложения Путина по Украине, выступление президента не предполагает издание этого документа как официальной инициативы.
Он отметил, что Запад должен понимать реальное положение дел, а доверяет он России или нет, безразлично.
Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.
По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.
Подробности пока не приводятся, передает ТАСС.
В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать в Харьковской области в 10.03.
Спустя 17 минут в красную зону попала вся страна.
Ранее российские военкоры сообщили, что на Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток.
«Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима и условия для начала переговоров будут другими», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее глава государства заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, предполагающий внеблоковый и безъядерный статус украинской стороны и отмену антироссийских санкций.
«Пространство же для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. И недалек тот день, когда может остаться лишь ее узкая полоска», – заявил Медведев во «ВКонтакте».
По его словам, в санитарную зону, о которой говорил Владимир Путин, может попасть «вся б. Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза». Медведев указал, что затем такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России.
Зампред Совбеза также назвал начинающуюся в Швейцарии конференцию по Украине «саммитом обреченных», который закончится полным фиаско. «Бессмысленные «переговоры» в отсутствие России по мертворожденной формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства. Но всем, даже нашим оппонентам, понятно, что он лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции. Систематическое толкование конституции Украины, которое дал Владимир Путин, приводит к очень простому выводу: продлить полномочия президента по ней нельзя, они переходят к главе парламента», – подчеркнул Медведев.
По его словам, «теперь Зеленский – никто и звать его никак». «За ним нет власти и его приказы не должны никем исполняться. А все назначенные им после истечения полномочий лица вообще не вправе принимать решений. Эти лица нелегитимны, а их решения – противоправны», – написал Медведев.
В пятницу Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.
В случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.
Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров
По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.
Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.
Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.
Медведев написал ВКонтакте, что Беннет ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.
Политик предупредил, что для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию, а пространство для компромиссов уменьшается. По его словам, Путин прямо сказал, что пространство для компромиссов уменьшается. Медведев напомнил идею Путина о санитарной зоне, которая, как предполагает зампред Совбеза, может простираться до границ с Польшей.
Он также отметил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда выполняет указания незаконных властей, потому что «Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться».
Ранее Путин рассказал, что 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник. Президент не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой лидеров Германии и Франции.
Советник главы офиса Зеленского не увидел «мирного предложения» в заявлении Путина
Подоляк также считает, что принятие Украиной внеблокового статуса «оставит страну беззащитной» и отверг и другие составляющие мирной инициативы, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.
По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.
Подполье: ВС России ударили по военному объекту в районе аэропорта Жуляны
По его словам, в Киеве удар был нанесен по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что проезд в сторону аэродрома закрыт для мирных жителей, поступают сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны.
Ранее сообщило издание «Общественное. Новости» сообщило, что взрывы раздались в Киеве.
Страны G7 призвали Китай прекратить помогать России продолжать СВО
В документе говорится, что Пекину следует в том числе посредством прямого диалога с Киевом «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир» на Украине, опирающийся на принципы, заложенные в Уставе ООН, передает РИА «Новости».
Лидеры G7 считают, что Россия продолжает СВО благодаря «постоянной поддержке Китаем российского ВПК, они также призвали Пекин прекратить поставлять Москве товары «двойного назначения».
Ранее G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.
Defense News: Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
По данным американских чиновников, система подготовки на F-16 достаточно скудна, только небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16, передает РИА «Новости».
Отмечается, что для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.
Другой источник добавил, что в настоящее время только около десятка летчиков проходят подготовку.
Ранее ВСУ усилили давление на систему ПВО в ДНР из-за анонсированных поставок F-16.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».
Глава МИД России подчеркнул, что все многочисленные шаги России и желание сохранить украинское государство, обеспечив дружественный по отношению к Москве характер, были последовательно, жестко, категорично отвергнуты, передает ТАСС.
Президент в очередной раз призвал прислушаться к позиции и предложению России, к такой ситуации пришли.
Ранее Путин предложил Западу и Киеву еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.
Инцидент произошел в квартире, где 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая позже скончалась в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По данным правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.
Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.
«В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – «Вере Пантере» и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – отмечает издание.
Информация о личностях погибших требует официального подтверждения.