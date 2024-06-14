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Путин: ЛНР и ДНР имели право объявить о независимости
Путин: ЛНР и ДНР имели право объявить о своей независимости от Украины
Луганская и Донецкая народные республики обладали полным правом объявить о своей независимости от Украины, но киевский режим начал войну против них, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД.
Обе республики имели право объявить о своей независимости, подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.
Режим в Киеве в момент, когда республики объявили о своей независимости, полностью проигнорировал выбор людей и развязал полномасштабную войну. Он применил против них авиацию, артиллерию и танки.
Россия не начинала войну на Украине, это киевское руководство начало и продолжает боевые действия, это и есть агрессия, напомнил глава государства.
«На Западе сейчас постоянно звучит тезис, что Россия начала войну в рамках специальной военной операции, что она – агрессор. Еще раз хочу подчеркнуть, Россия не начинала войны. Это киевский режим, после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия», – сказал президент.