Песков анонсировал выступление Путина в МИД

Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».

Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».

Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.