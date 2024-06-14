Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.0 комментариев
Песков анонсировал выступление Путина в МИД
В скором времени ожидается выступление президента Владимира Путина в министерстве иностранных дел, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент выступит в МИД с речью в здании дипломатического ведомства, заявил Песков, передает ТАСС.
Также российский лидер в ходе встречи с руководством министерства обсудит все ключевые международные вопросы, включая Украину.