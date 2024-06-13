Захарова заявила о подготовке НАТО к столкновению с Россией

Захарова заявила о подготовке НАТО к потенциальному столкновению с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Захарова, никаких агрессивных планов в отношении НАТО у России не было и нет. «Но при этом со всей очевидностью мы понимаем – они есть у НАТО», – добавила она, передает ТАСС.

Ранее министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии.

Кроме того, правительство Германии разработало рамочную директиву по общей обороне, которая содержит ряд мер, которые будут предприняты в случае военного конфликта с РФ.