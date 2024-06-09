  • Новость часаУкраина захотела собрать коалицию для информационных атак на Россию
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    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    США начали вывод войск из Нигера
    Стало известно о планах НАТО создать пост спецпредставителя по Украине
    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР
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    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    2 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    34 комментария
    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

    8 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

    Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.

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    8 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить не только Россию, но и Китай

    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела на несколько частей не только России, но и Китая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Кнайсль, комментируя заявления президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу России на пять частей, подтвердила, что «дебаты об этом в США были», передает ТАСС.

    По ее словам, она видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете в США. Они говорили еще до событий 2022 года, что следует устроить «балканизацию, развал, дезинтеграцию России».

    На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

    Кроме того, по словам Кнайсль, американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что более 20 лет назад она преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии, где ей попадались работы американских аналитических центров о риске раздела Китая к 2020 году. Аналитики считали, что Китай должен распасться на несколько частей, в том числе на мусульманскую.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

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    8 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Схватка и «безумная дуэль» российского БТР-82А и с десантниками и украинский БМП Bradley произошла в районе Очеретино в ДНР, сообщили авторы канала «Военная хроника».

    Видео публикует канал «Военная хроника», дуэль произошла в поселке Сокол возле Очеретино за Авдеевкой, пишет «Российская газета».

    На кадрах показано, что боевые машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по проселочной дороге и ведут огонь.

    Позже стало известно, что экипаж российского БТР выполнил поставленную задачу и высадил десант.

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    8 июня 2024, 03:23 • Новости дня
    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине

    Bloomberg сообщило о вероятном отказе Столтенберга от планов создать фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро

    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине объемом 100 млрд евро из-за несогласия стран альянса, сообщили источники.

    Источники Bloomberg заявили, что министры обороны стран НАТО на следующей неделе могут одобрить план, предусматривающий расходы на помощь Украине как минимум на сумму 40 млрд евро в год, около половины из которых должны вносить США. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации Bloomberg, Турция выступает за то, чтобы координация помощи не создавала «впечатления более активной вовлеченности альянса в конфликт». Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине, передает ТАСС.

    Напомним, в мае Столтенберг официально направил предложение членам Североатлантического альянса собрать в течение пяти лет 100 млрд долларов для военной помощи Украине.

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    8 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка после введения санкций

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США захватили большую часть нефтяного рынка после того, как ввели санкции против России, Ирана и Венесуэлы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Он напомнил, что санкции введены с 2016 года, они затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, США смогли захватить значительную долю рынка, а энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США решили не вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но вместо этого решено запретить расчеты за нефть в долларах.

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    8 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен двухдневный траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области из-за гибели 22 человек в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Садовое объявляется траур на 9 и 10 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в эти дни в Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги на государственных учреждениях.

    Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок.

    СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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    8 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    В России объявили премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16 на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, если их предоставят Украине, сообщил гендиректор компании Сергей Шмонтьев.

    По его словам, «Форэс» уже ранее премировала российских бойцов за подбитые танки, поставленные странами Запада Украине. Шмонтьев уточнил, что за первый танк было выплачена премия 5 млн рублей, за все последующие – по 500 тыс. рублей. Теперь компания готова выплатить вознаграждение за первый сбитый F-16, если только эти самолеты поставят Киеву, пишет «Коммерсант».

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Также стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России.

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    8 июня 2024, 21:21 • Новости дня
    Опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Опубликованы кадры «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью, сообщает «Военный Осведомитель».

    В Сети распространяются кадры, снятые оператором российского разведывательного беспилотника, на которых летчик ВСУ на самолете Як-52 охотится за российским дроном.

    Сам борт не несет вооружения, а роль стрелка играет сидящий на месте летчика-инструктора, отмечает «Военный Осведомитель».

    Ранее было опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР.

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    8 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    США начали вывод войск из Нигера
    США начали вывод войск из Нигера
    @ Andrew Craft/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали вывод своего военного контингента из Нигера, сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

    Киау сообщил телеканалу Afrique Media, что 269 военнослужащих США и 946 тонн военного снаряжения уже покинули Нигер, передает ТАСС.

    Напомним, США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом.

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    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

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    8 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских БПЛА, также уничтожено два безэкипажных катера, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял несколько попыток устроить террористические атаки, используя БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера.

    Два беспилотника силы ПВО сбили над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Тульской, три – над Астраханской. Над Белгородской областью один БПЛА был уничтожен, еще два перехвачены, над Краснодарским краем перехватили шесть беспилотников.

    Над Крымом сбили пять и перехватили четыре БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, в результате обстрела украинскими войсками села Садовое погибли 22 человека. После удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске, три человека погибли.

    Коментарии (11)
    8 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
    ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные Силы России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Также за сутки группировка «Север» отразила шесть контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    За сутки подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.

    Также ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    В то же время подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное в ДНР. Потери ВСУ составили более 400 солдат, также украинские войска потеряли боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

    Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское в ДНР. Отражено пять атак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

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    8 июня 2024, 05:54 • Новости дня
    Квартиру «дружка» Зеленского собрались национализировать в Крыму

    Глава парламента Крыма Константинов сообщил о намерении властей региона национализировать квартиру «дружка» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Антитеррористическая комиссия направила в парламент Крыма проект по национализации ряда предприятий украинских собственников, сообщил глава парламента Владимир Константинов.

    Константинов сообщил, что представленный «пакет не такой масштабный», как предыдущие, поскольку основная работа по национализации самых крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже завершена. При этом в него включен парк-отель «Порто Маре» в Алуште, «принадлежащий украинским собственникам», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в список включены квартиры – например, «в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка», сказал Константинов. Квартира принадлежит родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Планируется национализировать собственность и «других украинских соседей Зеленского в Ливадии».

    Напомним, национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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    8 июня 2024, 02:43 • Новости дня
    Макрон призвал освободить задержанного в Москве француза

    Tекст: Антон Антонов

    Париж призывает Россию как можно быстрее освободить задержанного в Москве сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога француза Лорана Винатье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон призвал Москву «прояснить все элементы этого дела». По его словам, обвинения Винатье якобы являются частью пропаганды, передает ТАСС.

    Напомним, СК предъявил Винатье обвинение в сборе военной информации.

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    8 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    На Украине впервые назначено максимальное наказание за уклонение от армии

    Суд в Киеве впервые назначил максимальное наказание за уклонение от армии

    Tекст: Вера Басилая

    Оболонский районный суд Киева впервые приговорил мужчину, который обвинялся в уклонении от мобилизации, к максимальному сроку в колонии по соответствующей статье, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

    Уточняется, что он получил максимальное наказание – пять лет колонии по соответствующей статье. Издание пишет, что судья отклонил ходатайство прокурора об условном сроке. Он посчитал действия уклониста «особо опасными» для общества, передает RT.

    Обвиняемый раскаялся, и заявил, что уклонился от службы из-за родственников и жены, проживающих в России.

    Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.

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