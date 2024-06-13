Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.0 комментариев
В Кремле заявили о способности ЦБ обеспечить стабильность на всех рынках
Банк России способен обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Московской биржи.
Он отметил, что Центробанк – это мегарегулятор, который в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается, передает ТАСС.
Говоря о том, размышляет ли Москва над ответными санкциями, Песков заявил, что Россия думает над действиями, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам страны.
Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США. Также приостановлены торги гонконгским долларом.