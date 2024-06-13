В Кремле заявили о способности ЦБ обеспечить стабильность на всех рынках

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что Центробанк – это мегарегулятор, который в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается, передает ТАСС.

Говоря о том, размышляет ли Москва над ответными санкциями, Песков заявил, что Россия думает над действиями, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам страны.

Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США. Также приостановлены торги гонконгским долларом.