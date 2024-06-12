В США анонсировали подписание соглашения о безопасности Байденом и Зеленским

В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата

Tекст: Валерия Городецкая

На появившемся в Сети видео запечатлено, как в ходе конфликта военный распылил в лицо водителю скорой, одетому в гражданскую одежду, газовый баллончик, а тот, в свою очередь, напал на него с битой, пишет издание «Страна».

Затем в потасовку вмешались еще два человека, одетых «по гражданке», один из которых начал бить медика. Как выяснили журналисты, это члены добровольных отрядов содействия полиции – подразделений, участники которых патрулируют улицы и находятся на блокпостах вместе с военными, а также нередко помогают сотрудникам ТЦК в «силовой» мобилизации. Такие отряды появились на Украине в 2022 году.

Зарплат члены этих отрядов не получают, зато их не мобилизуют. Кроме того, сотрудничество с ТЦК и полицией дает участникам отрядов возможность для нелегального заработка. Так, они зачастую выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК или задействованы в коррупционных схемах выдачи пропусков для такси в ночное время.

В мае в городе Синельниково Днепропетровской области мужчина ранил ножом сотрудника военкомата.