Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.4 комментария
В США анонсировали подписание соглашения о безопасности Байденом и Зеленским
Американский президент Джо Байден намерен подписать соглашение с Владимиром Зеленским соглашение по безопасности, сообщил помощник главы американского государства по нацбезопасности Джейк Салливан.
Переговоры США и Украины по соглашению о безопасности завершены, его подпишут в четверг, сказал Салливан, передает ТАСС.
Оно позволит добиться от украинского руководства выполнения обязательств по реформам и контролю за конечным применением западных вооружений.
Ранее СМИ сообщали, что США выделят киевскому режиму новый пакет помощи объемом 225 млн долларов.