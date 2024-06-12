Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Путин разрешил россиянам самим продавать заложенное имущество
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий залогодателям самим продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке.
Речь идет о кредитных средствах, не связанных с предпринимательскими целями, продать имущество можно будет вне зависимости от размера занятого, передает РИА «Новости».
Тем, кто захочет продать такое имущество, нужно будет подать заявление, банк рассмотрит его в течение 10 рабочих дней и утвердит процедуру самостоятельной продажи, установив минимальную цену, ниже которой продавать нельзя.
Деньги отправят на банковский счет, выбранный залогодержателем для сделки. Разницу между долгом по кредиту и ценой продажи вернут продавцу за вычетом затрат банка.
Для самостоятельной продажи у граждан будет четыре месяца. За это время нужно успеть провести госрегистрацию перехода права собственности и полностью выплатить заемные средства. Срок можно продлить, но в договор должно быть включено условие о новой минимальной цене продажи.
Физлицам запрещено продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной продаже был подан иск об обращении на него взыскания или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек.
Запрет также действует, если имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя началась судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против него завели дело о банкротстве и т.д.
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.