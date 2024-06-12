В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.13 комментариев
Генконсул в Стамбуле назвал неприемлемыми переговоры по Украине без участия России
Генконсул в Стамбуле Буравов: Переговоры по Украине без участия России неприемлемы
Попытки согласовать условия мирных переговоров с Украиной без участия российской стороны на конференции в Швейцарии неприемлемы, заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
Буравов назвал саммит «стрельбой в молоко», так как его цель – «согласовать некие условия без России, а затем представить ей в качестве мнения некоего мирового большинства те переговорные условия, на которых будет предлагаться РФ вести разговор», передает РИА «Новости».
По мнению генконсула, конференция не имеет смысла без участия России, а «формула Зеленского», на которой предлагается вести диалог, является «абсолютно нереалистичной и утопической». Он отметил, что Киев пытается привлечь на свою сторону новые страны, однако реально эти страны «защищают прежде всего свои собственные интересы».
Ранее сообщалось, что число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78.