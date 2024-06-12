Генконсул в Стамбуле назвал неприемлемыми переговоры по Украине без участия России

Генконсул в Стамбуле Буравов: Переговоры по Украине без участия России неприемлемы

Tекст: Валерия Городецкая

Буравов назвал саммит «стрельбой в молоко», так как его цель – «согласовать некие условия без России, а затем представить ей в качестве мнения некоего мирового большинства те переговорные условия, на которых будет предлагаться РФ вести разговор», передает РИА «Новости».

По мнению генконсула, конференция не имеет смысла без участия России, а «формула Зеленского», на которой предлагается вести диалог, является «абсолютно нереалистичной и утопической». Он отметил, что Киев пытается привлечь на свою сторону новые страны, однако реально эти страны «защищают прежде всего свои собственные интересы».

Ранее сообщалось, что число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78.