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    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Нужна ли Турция в БРИКС

    Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

    5 комментариев
    11 июня 2024, 09:15 • Новости дня

    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для «Искандеров» и выдвижение в район пусков, следует из видео Министерства обороны России.

    В сообщении Минобороны говорится, что учения с использованием ОТРК «Искандер», а именно получение спецбоеприпасов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытный выезд в точку пуска, отрабатывались во время первого этапа.

    Также в рамках учений авиация отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в место патрулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    10 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов

    Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Под Харьковом убит один из лидеров украинских националистов, глава «Добровольческого движения ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский, сообщили СМИ.

    Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».

    В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.

    Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.

    Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.

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    10 июня 2024, 09:42 • Новости дня
    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР

    Пушилин: Перемещение ВСУ на Харьковское направление замедлило наступление в ДНР

    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Переброска украинских резервов с Донецкого на Харьковское направление замедлила наступление сил ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, переброска украинских резервов сказалась на ситуации в зоне СВО, при этом неправильно было бы сказать, что российским подразделениям стало значительно легче продвигаться, передает РИА «Новости».

    Также Пушилин отметил, что взятие каждого населенного пункта дается ценой больших усилий.

    Он добавил, что стоит задача Верховного главнокомандующего по сохранению личного состава, также есть задача по планомерному освобождению всех населенных пунктов Донбасса.

    Пушилин подчеркнул, что наступление в ДНР идет «медленно, но верно».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.

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    10 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки решающего сражения

    Tекст: Кристина Цыцура

    В конце лета 2024 года на Украине произойдет решающее сражение, которое может привести к окончанию боевых действий, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

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    10 июня 2024, 11:14 • Новости дня
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    @ Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.

    В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.

    По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.

    Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и  необходимостью изучения английского языка.

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    10 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»

    Разработчик рассказал об успешном испытании в зоне СВО дрона-бомбардировщика «Голубь»

    В зоне СВО испытали дрон-бомбардировщик «Голубь»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Созданный в России дрон-бомбардировщик «Голубь» успешно испытан в боевых условиях в зоне СВО, сообщил представитель предприятия-разработчика данного БПЛА – компании «Стратим».

    Представитель разработчика рассказал, что у беспилотника есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 осколочных гранатометных выстрелов. По его словам, однажды в зоне СВО «Голубь» завис над РЭБ противника, которая не смогла его подавить, передает РИА «Новости».

    Кроме того, «Голубь» продолжает «наблюдать», пока оператор БПЛА отвлекается на бомбометание, он способен распознавать пехоту противника и сбрасывает гранаты на них. Сейчас дрон готовятся запустить в серийное производство.

    Ранее Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и средства подавления.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    10 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Картаполов разъяснил, в каком случае F-16 и аэродромы станут целью для России

    Tекст: Максим Попов

    Если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, если истребители будут находиться на аэродромах в качестве запасных частей, откуда их перевозят на Украину, где оснащают и проводят техническое обслуживание, а затем они начнут летать с украинских аэродромов, то в этом случае у России нет претензий к странам, предоставляющим эти самолеты, передает РИА «Новости».

    Однако если истребители взлетят с аэродромов другой страны, войдут в воздушное пространство Украины, выпустят ракеты и вернутся обратно, то они станут законной целью для российских военных. При этом Россия имеет право сбивать любые самолеты, которые находятся в зоне ее интересов.

    Как сообщалось ранее, по словам начальника авиации ВСУ Сергея Голубцова, часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.


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    11 июня 2024, 03:09 • Новости дня
    В итоговом заявлении встречи в Швейцарии исключили требования о выводе российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск. Об этом говорится в проекте документа.

    В заявлении будут отражены лишь три пункта из десяти положений плана Владимира Зеленского: обеспечение безопасности атомных электростанций, продовольственная безопасность и вопросы освобождения пленных и возвращения детей, передает ТАСС со ссылкой на японский телеканал Эн-эйч-кей.

    Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, источник телеканала объяснил позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Напомним, что Швейцария планирует провести 15–16 июня конференцию по Украине, на которую приглашены более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. Россия на конференцию не приглашена.

    Как сообщалось ранее, власти Пакистана отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    11 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Арестованного генерала Попова попросили отправить в зону СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    УПК позволяет приостановить расследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону СВО, заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.

    «Готовим документы, в которых попросим в законном порядке отправить Попова в зону спецоперации для выполнения боевых задач», – сказал он ТАСС

    Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению  более 1,7 тыс. тонн металлопроката. Изделия были в 2023 году закупленны военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что по делу генерала Попова арестован еще один подозреваемый. В правоохранительных органах уточнили, что его показания также легли в основу дела, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

    Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.

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    10 июня 2024, 12:31 • Новости дня
    Власти Пакистана отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии

    Tекст: Александра Юдина

    Пакистанское правительство не будет участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщил осведомленный источник.

    Отмечается, что данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта, передает ТАСС.

    Также информатор указал, что этим шагом Пакистан сделал много шагов вперед и взял на себя большое бремя.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    10 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Корабли ВМФ России зашли в порт Александрия в Египте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В египетский порт Александрия зашел отряд боевых кораблей ВМФ России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

    В составе отряда – гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», заход в порт Александрия – плановый, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    12 июня, в День России, на борту «Варяга» пройдет прием с участием представителей командования ВМС Египта. Экипажи кораблей смогут отдохнуть после длительного выполнения задач дальнего похода, а также ознакомиться с местными достопримечательностями.

    Также в ходе визита корабли ВМФ России вместе с ВМС Египта проведут совместные учения в формате «Пассекс». Будут отработаны элементы совместного маневрирования, пройдут тренировки по связи и досмотровым действиям.

    Ранее был анонсирован визит отряда кораблей ВМФ России в порт Гаваны.

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    11 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В Киеве заявили о желании получить F-16 как можно скорее

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти в ходе встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен заявили о желании получить истребители F-16 как можно скорее.

    «Ожидаем скорейшую передачу самолетов F-16», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи, передает ТАСС

    Министр обороны Украины Рустем Умеров также заявил, что передаче истребителей F-16 уделялось особое внимание.

    «Делаем все возможное, чтобы самолеты, пилоты и базы были готовы к бою как можно быстрее», – написал Умеров в своем блоге.

    Ранее начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями.

    Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    10 июня 2024, 20:12 • Новости дня
    Белоусов встретился с освещающими СВО военкорами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции (СВО).

    Беседа Белоусова с военкорами носила откровенный и конструктивный характер, передает ТАСС. Планируется, что в дальнейшем подобные встречи будут проходить регулярно.

    В мае в Москве высадили кедровую аллею в память о погибших в ходе боевых действий военкорах.

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    10 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Суд отказался снять статус иноагента с журналиста Набутова

    Суд отказался снять статус иноагента с журналиста Кирилла Набутова

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Санкт-Петербурге отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова (признан в России иноагентом) об исключении его из реестра иноагентов, сообщили в суде.

    Суд решил отказать Набутову в исковых требованиях, передает ТАСС.

    Кирилл Набутов был включен в реестр иноагентов Минюста России в марте. В апреле журналист обжаловал это решение административным иском в суд, назвав решение нарушением норм российского и международного права.

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    10 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность

    Политолог Федорова: Ни одно обращение россиян не остается без внимания уполномоченного по правам человека

    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Аппарат уполномоченного по правам человека активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне. Это особенно важно в условиях СВО, когда ветеранам и членам их семей может потребоваться помощь, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.

    «Президент регулярно встречается с уполномоченными по правам человека и ребенка. В целом защите интересов людей в нашей стране уделяется большое внимание. Это обусловлено тем, что система правозащиты в России складывалась последовательно и сейчас она демонстрирует свою эффективность», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Любой гражданин может обратиться к уполномоченному со своей проблемой, и произошедшая с ним несправедливость не останется без внимания. Аппарат омбудсмена активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне», – добавляет спикер.

    По словам эксперта, это особенно важно в условиях спецоперации, когда аппарату омбудсмена приходится обрабатывать большое число обращений ветеранов. «В некотором смысле систему пришлось донастраивать. Сейчас же сформировались новые реалии, в рамках которых семьи бойцов СВО могут оперативно обратиться за помощью и получить ее», – замечает аналитик.

    Федорова называет «по-человечески справедливой» ситуацию, когда родственники участников спецоперации незамедлительно получают помощь в спорных случаях. Она обратила внимание и на работу Москальковой в контексте выстраивания диалога с противником по возвращению российских военных из плена.

    «Усилия на этом направлении заметны. Это обусловлено в том числе личными качествами уполномоченного. За время своей работы она сформировала о себе представление как об искреннем и неравнодушном человеке. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Москалькова работает, что называется, не на карьеру, а на истинную пользу», – заключила Федорова.

    В понедельник президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен сообщила, что за два года удалось в три раза улучшить результаты и помочь адресно более 17 тыс. граждан, а вместе с коллективными обращениями – 87 тысячам. «Мы стараемся выезжать на место, если видим, что это коллективное, кричащее обращение, а получаем ответы, что все в порядке. Такую практику мы и дальше будем продолжать», – пояснила уполномоченная.

    Кроме того, она указала, что количество поступающих к ней обращений увеличилось до 93 с лишним тысяч в 2023 году, динамика увеличения, по ее мнению, связана с доверием людей к институту уполномоченного по правам человека.

    «Но, с другой стороны, требовательность людей к соблюдению их прав тоже повышается. Сегодня очень важно отстроить, отточить наши механизмы и инструментарии, которые предоставляет закон, и мы используем и собственные проверки или с привлечением прокуратуры, обращаемся с административными исками в суд в защиту людей», – сказала Москалькова президенту.

    Омбудсмен также доложила, что вместе с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тыс. пленных из числа российских и украинских военнослужащих. Она рассказала, что есть договоренности с украинской стороной о посещении и помощи, в том числе медицинской, российским пленным на Украине.

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