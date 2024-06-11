Постпред КНР назвал неоднозначной резолюцию США по перемирию в Газе

Tекст: Денис Тельманов

«Резолюция остается неоднозначной по многим аспектам. У нас все еще есть обоснованные опасения насчет того, заключат ли стороны соглашение и возможно ли выполнение всех трех его стадий без накладок», – приводит слова дипломата ТАСС.



При этом Фу Цун добавил, что Китай поддержал документ, так как в резолюции прописано положение о прекращении огня.

«Исходя из позиции чрезвычайной необходимости остановить кровопролитие и смягчить гуманитарную катастрофу, Китай проголосовал «за», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что Турция призвала к скорейшему выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе.