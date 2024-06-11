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    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Нужна ли Турция в БРИКС

    Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

    5 комментариев
    11 июня 2024, 02:23 • Новости дня

    Постпред КНР назвал неоднозначной резолюцию США по перемирию в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что резолюция по перемирию в Газе, предложенная США и принятая Советом Безопасности ООН, является неоднозначной.

    «Резолюция остается неоднозначной по многим аспектам. У нас все еще есть обоснованные опасения насчет того, заключат ли стороны соглашение и возможно ли выполнение всех трех его стадий без накладок», – приводит слова дипломата ТАСС

    При этом Фу Цун добавил, что Китай поддержал документ, так как в резолюции прописано положение о прекращении огня.

    «Исходя из позиции чрезвычайной необходимости остановить кровопролитие и смягчить гуманитарную катастрофу, Китай проголосовал «за», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что Турция призвала к скорейшему выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе.

    8 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить не только Россию, но и Китай

    Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела на несколько частей не только России, но и Китая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Кнайсль, комментируя заявления президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу России на пять частей, подтвердила, что «дебаты об этом в США были», передает ТАСС.

    По ее словам, она видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете в США. Они говорили еще до событий 2022 года, что следует устроить «балканизацию, развал, дезинтеграцию России».

    На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

    Кроме того, по словам Кнайсль, американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Экс-глава МИД Австрии рассказала, что более 20 лет назад она преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии, где ей попадались работы американских аналитических центров о риске раздела Китая к 2020 году. Аналитики считали, что Китай должен распасться на несколько частей, в том числе на мусульманскую.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад придумал разделить Россию на пять частей, но Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    8 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка после введения санкций

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США захватили большую часть нефтяного рынка после того, как ввели санкции против России, Ирана и Венесуэлы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Он напомнил, что санкции введены с 2016 года, они затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, США смогли захватить значительную долю рынка, а энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США решили не вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но вместо этого решено запретить расчеты за нефть в долларах.

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    8 июня 2024, 19:16 • Новости дня
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин Андрей Козлов, освобожденный в секторе Газа и возвращенный в Израиль, по-русски поблагодарил премьер-министра БиньяминаНетаньяху, который навестил его в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива.

    Козлов дважды по-русски сказал «Спасибо» Нетаньяху, и они обнялись. Премьеру Израиля переводил с русского на иврит офицер израильской армии, передает ТАСС.

    Согласно кадрам, опубликованным Армией Израиля Козлов  прошел медицинское обследование и связался с близкими в Петербурге, пишет РБК.

    По данным СМИ, россиянин переехал в Израиль два года назад, а во время событий 7 октября 2023 года работал на фестивале «Нова» охранником. Его родители проживают в Санкт-Петербурге. По данным израильского МИД, генконсульство еврейского государства в Санкт-Петербурге находится на связи с родителями Козлова, они намерены приехать в Израиль уже в воскресенье.

    Ранее стало известно, что израильские военные освободили в Газе четырех заложников, среди которых есть россиянин.

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    10 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Американский сенатор Грэм: Зеленский «засиял как елка» от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом считает нужным признать Россию спонсором терроризма, эту идею приветствовал Владимир Зеленский, заявил в интервью CBS американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    По его словам, данное предложение понравилось Зеленскому настолько, что он «засиял, как рождественская елка», передает «Коммерсант».

    Как отметил Грэм, присвоение России статуса спонсора терроризма в соответствии с законодательством США стало бы большим ударом по Москве.

    Кроме того, сенатор заявил, что необходимо конфисковать замороженные активы России и передаче их Украине.

    Ранее страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов из-за разногласий по условиям предоставления средств.

    До этого сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

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    8 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    США начали вывод войск из Нигера
    США начали вывод войск из Нигера
    @ Andrew Craft/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали вывод своего военного контингента из Нигера, сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

    Киау сообщил телеканалу Afrique Media, что 269 военнослужащих США и 946 тонн военного снаряжения уже покинули Нигер, передает ТАСС.

    Напомним, США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом.

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    9 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы

    Байден и Макрон решили продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных российских активов

    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России, говорится в документе, принятом по итогам визита Байдена во Францию.

    В принятой «дорожной карте» уточняется, что речь идет об использовании доходов «на благо Украины», при этом действовать ЕС и G7 намерены в рамках международного и национального права, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов Украине.

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    10 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции

    Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
    @ Ebrahim Noroozi/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.

    Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.

    По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.

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    9 июня 2024, 17:53 • Новости дня
    Салливан: ВСУ воспользовались разрешением наносить удары по территории России

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    В интервью телеканалу CBS он заявил, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу». Салливан добавил, что украинские силы применили это разрешение на поле боя, передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    9 июня 2024, 15:29 • Новости дня
    В США допустили применение ядерного оружия из-за России

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад может прибегнуть к ядерному оружию в случае войны с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный блок может применить ядерное оружие в случае развязывания войны с Россией, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, проблема состоит в том, что именно Запад первым попытается применить ядерное оружие, поскольку «их очень сильно потреплют на обычном фронте». И у них, по его словам, не останется других средств для борьбы с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что войска этого блока не продержатся и двух недель, в скором времени у них возникнут логистические проблемы.

    Эксперт отметил, что у Запада «нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, потому что они их уже передали Киеву».

    Напомним, США объявили о пересмотре своей стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. При этом президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.

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    8 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    В МИД пообещали реагировать на заявления США по ядерному арсеналу в соответствии с доктриной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия будет реагировать на заявления администрации США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она напомнила, что президент Владимир Путин все сказал о ядерной доктрине. Если будет необходимо, в нее могут быть внесены коррективы.

    «Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», – отметила Захарова, передает РИА «Новости».

    Дипломат считает, что в США уже не понимают, что и для чего заявляют, а также зачем используют связанные с Россией слова для выстраивания своих концептуальных вещей.

    Это, по мнению Захаровой, говорит о внутренней ущербности США.

    Напомним, США объявили о пересмотре своей стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    При этом президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.

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    8 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США подтвердили отказ направлять военных для участия в боях на Украине

    Представитель Белого дома Кирби подтвердил отсутствие у США планов направлять военных для участия в боях на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине не будет американских военных для участия в боевых действиях, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Так было, значит, так и будет», – сказал Кирби. Комментируя позицию Франции, Кирби подчеркнул, что власти США уже «высказали свою собственную точку зрения». При этом он заверил, что США продолжат укреплять восточный фланг НАТО и поддерживать Украину, передает ТАСС.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон счел «легитимной» просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов. К программе подготовки ВСУ Франция хочет подключить «партнеров» и «создать как можно более широкую коалицию».

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    10 июня 2024, 03:48 • Новости дня
    В результате ракетных ударов хуситов в Аденском заливе повреждения получили два судна

    Tекст: Денис Тельманов

    Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали два судна в Аденском заливе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    Одна из выпущенных хуситами ракет поразила контейнеровоз Tavvishi под флагом Либерии. Еще две ракеты – крылатая и баллистическая – попали в теплоход Norderney, передает ТАСС

    Несмотря на повреждения, оба судна остались на ходу.

    Одна ракета была сбита силами коалиции.

    Атаки произошли на фоне обострения конфликта в секторе Газа. Ранее «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и блокировать связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

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    9 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Израильская полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Тель-Авиве

    Против демонстрантов в Тель-Авиве применили водометы и задействовали конную полицию

    Tекст: Антон Антонов

    В Тель-Авиве состоялась акция протеста против правительства и в поддержку освобождения заложников в секторе Газа, против демонстрантов применили водометы и задействовали конную полицию.

    Тысячи активистов вышли на улицы, требуя досрочных выборов и сделки по освобождению израильских заложников в секторе Газа. Акция была согласована и прошла у комплекса правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Однако после ее завершения часть демонстрантов двинулись в сторону полицейских заграждений, которые должны были предотвратить попытки толпы перекрыть центральное шоссе. Полиция потребовала разойтись, но активисты не подчинились, произошли столкновения. Задержаны десять человек.

    Напомним, в партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» считают, что роспуск правительства станет наградой для палестинского движения ХАМАС, подчинением международному давлению и ударит по усилиям по освобождению заложников.

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    8 июня 2024, 14:08 • Новости дня
    Израильские военные освободили в Газе четырех заложников

    Израильская армия сообщила об освобождении в Газе четырех заложников, среди которых есть россиянин

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные во время операции в секторе Газа освободили четырех израильтян, удерживавшихся палестинскими радикалами в заложниках с 7 октября 2023 года, среди них есть имеющий российское гражданство Андрей Козлов, сообщили в Армии Израиля.

    Сообщается, что операция проводилась возле лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Были освобождены четыре заложника: Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), у которого есть российское гражданство, передает ТАСС.

    По данным израильской армии, всех их доставили в больницу «Шиба» возле Тель-Авива для прохождения медосмотра.

    Ранее радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала новое видео с обращением, предположительно, Александра Труфанова – гражданина России и Израиля, похищенного во время палестинского нападения на Израиль в октябре.

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