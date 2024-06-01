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Российский детский фонд провел праздник детства
Российский детский фонд вместе с Фондом защиты детей организовал праздничные мероприятия для более 200 тыс. ребят по всей России.
В первый день лета по приглашению Российского детского фонда в Москву приехали 10 тыс. ребят из Карелии, Мордовии, Брянска, Владимира, Рязани, Кирова – всего из 20 регионов. Вместе с ними Международный день защиты детей встретили в российской столице мальчики и девочки зарубежных стран, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Масштабный праздник детства Российским детским фондом организуется уже в 37-й раз. Стартовал он с Новой сцены Большого театра, после чего праздничные мероприятия прошли в театрах почти 70 регионов страны, в 22 театрах столицы, подаривших спектакли подопечным Российского детского фонда.
Поздравление юным гостям – ребятам из многодетных семей, воспитанникам детдомов, детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, победителям олимпиад и всероссийских конкурсов, детям, чьи родители выполняют воинский долг в зоне СВО, традиционно направил президент Владимир Путин. «В нашей стране вопросами воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», – подчеркнул в приветствии глава государства.
Собравшихся в Большом театре поздравил председатель фондов Дмитрий Лиханов, отметив, что детство – лучшее время в жизни, и, пожелав ребятам мирного, доброго и счастливого будущего, для которого взрослые стараются сделать все возможное.
Во второй части программы состоялся концерт Детского хора и солистов молодежной оперной программы Большого театра. Коллектив исполнил песни Шаинского, Крылатова, Гладкова, Рыбникова, Дунаевского на стихи Энтина, Козловского, Танича, Кима и других. В завершении ребят ждали подарки от Детского фонда: сладости и книги.
Среди участников было много ребят, чьи отцы и братья сражаются на фронтах СВО, чьи родители восстанавливают объекты народного хозяйства в новых регионах. Ребята делились друг с другом историями о подвигах родных. Так, отец 16-летнего Ростислава Ходжиева и его пятерых братьев и сестер, в прошлом десантник, отправился на СВО добровольцем и в августе 2022 года героически погиб в Сватовском районе ЛНР при выводе подразделения из-под артобстрела.
А 11-летняя Варвара из Воронежа рассказала: «В будущем мечтаю стать военным хирургом, как папа. Я им очень горжусь и надеюсь продолжить семейную династию».
Многие из юных гостей праздника уже знают, что такое беда, потеря родного человека, но они нацелены на будущее и готовы стремиться за прекрасной мечтой…
«Самое ценное в жизни, это прожить ее со смыслом, – отмечает 12-летний Ярослав из Воронежа. – Надо ценить каждую секундочку, любить людей и уметь получать радость даже от мелочей».
После обеда ребята отправились на экскурсии: увидели Красную площадь, побывали в музеях Кремля и на Поклонной горе, в Музее космонавтики, прокатились по Москве-реке на речном трамвайчике.
Все 67 региональных отделений РДФ при поддержке Фонда защиты детей позаботились о подопечных. Так, Волгоградское отделение шефствует над Станично-Луганским районом ЛНР. Туда загодя, чтобы успеть к празднику, был отправлен гуманитарный груз для многодетных семей.
В такой день важно было порадовать и ребят, которые не могут покинуть больничные стены. Например, в Хабаровском крае РДФ устроил представление для пациентов разных клиник – Краевой туберкулезной больницы, детской больницы им. Пиотровича. А в Алтайском крае отделение РДФ пригласило аниматоров с ростовыми фигурами в краевые детские спецучреждения, где лечатся ребята с поражением опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями…
Не обошли вниманием талантливых и активных детей. При поддержке Волгоградского отделения праздники, приуроченные к Международному дню защиты детей, прошли во всех городах региона. На этих мероприятиях отметили лучших – награды получили более 300 школьников из всех районов области – победители патриотического конкурса «Подвигом славны мои земляки», организованном отделением РДФ.