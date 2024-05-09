Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Зеленский назначил нового командующего сил спецопераций ВСУ
Зеленский назначил Трепака новым командующим сил спецопераций ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Трепака командующим силами специальных операций Вооруженных сил страны.
Другим указом Зеленский уволил с этой должности Сергея Лупанчука, передает РИА «Новости».
Лупанчук был командующим силами спецопераций ВСУ с ноября прошлого года. Трепак до этого занимал должность командира третьего отдельного полка спецназначения сил спецопераций. В 2014 году принимал участие в боях на территории Донецкого аэропорта.
Ранее Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы.