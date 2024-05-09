Зеленский уволил Залужного с военной службы

Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа

Tекст: Антон Антонов

Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.

Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».

Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».

Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.