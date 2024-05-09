Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Зеленский уволил Залужного с военной службы
Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволен с военной службы, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
Залужный уволен по состоянию здоровья с правом ношения военной формы, следует из указа, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский уволил Сергея Лупанчука с поста командующего Силами специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Александра Трепака. Также назначен новый командующий Силами поддержки ВСУ, им стал Дмитрий Герега.
После отставки с поста главкома ВСУ Залужного назначили послом Украины в Британии.